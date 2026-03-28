சனி, 28 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 28 மார்ச் 2026 (11:42 IST)

ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் ஏற்றுமதிக்கு தடை!.. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா?..!

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் கடந்த சில நாட்களாகவே இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் சரியாக நடைபெறவில்லை. அதன் காரணமாக எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. குறிப்பாக பெட்ரோல் டீசல், மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் கிடைப்பதிலும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் ஹோட்டல் தொழில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய ஹோட்டல்கள் விறகடுப்புக்கு மாறி வருகிறது..

கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்காததால் பல உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்தியா 45 சதவீதத்திற்கும் மேல் கச்சா எண்ணெயை வளைகுடா நாடுகளுக்கு பெற்று வந்தது. ஆனால் போர் காரணமாக அது நடக்கவில்லை. மேலும், கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்லும் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசு முடி விட்டதால் இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் சரியாக கிடைக்கவில்லை. எனவே ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் முடிவை இந்தியா எடுத்தது. இந்நிலையில்தான் ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் ஜூலை மாதம் வரை பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்கு ரஷ்யா தடை விதித்திருக்கிறது..

மத்திய கிழக்கில் போர் நடக்கும் சூழல், சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் பராமரிப்பு பணிகள், கச்சா எண்னெய் சந்தையில் நிலையற்ற தன்மை போன்ற காரணங்களால் ரஷ்யா இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெயும் பெட்ரோலும் கிடைக்கவில்லையென்றால் இந்தியா அதை எப்படி சமாளிக்கும் என தெரியவில்லை.. அநேகமாக பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாக உயரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அமைச்சர் பிடிஆருடன் மோதும் சுந்தர் சி.. மதுரை மத்தியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி..!

அமைச்சர் பிடிஆருடன் மோதும் சுந்தர் சி.. மதுரை மத்தியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி அதிரடி மாற்றங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் சுந்தர்.சி அதிகாரப்பூர்வமாக தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

அறிவாலயத்தில் அக்கப்போரு!.. திமுக தொகுதி பட்டியலை வெளியிடுவதில் தாமதம்!..

அறிவாலயத்தில் அக்கப்போரு!.. திமுக தொகுதி பட்டியலை வெளியிடுவதில் தாமதம்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமான கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

ஏப்ரல் 1 முதல் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வு.. தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பா?

ஏப்ரல் 1 முதல் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வு.. தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பா?தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையத்தின் உத்தரவை தொடர்ந்து, வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் வலி நிவாரணிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உள்ளிட்ட சுமார் 900 அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலைகள் 0.65% உயறவுள்ளன.

புதுச்சேரியை வலுப்படுத்த நேரடியாக களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி.. வைரல் ட்வீட்..!

புதுச்சேரியை வலுப்படுத்த நேரடியாக களமிறங்கும் பிரதமர் மோடி.. வைரல் ட்வீட்..!புதுச்சேரி மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக 'இரட்டை எஞ்சின்' என்டிஏ அரசு மக்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக புதுச்சேரி மக்கள் மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணிக்கு தங்களது ஆதரவை வழங்குவார்கள் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு அண்ணனுக்கு இதவிட வேறென்ன வேணும்!.. தம்பி செய்த சம்பவம்!. நெகிழ்ச்சி வீடியோ...

ஒரு அண்ணனுக்கு இதவிட வேறென்ன வேணும்!.. தம்பி செய்த சம்பவம்!. நெகிழ்ச்சி வீடியோ...மனிதர்களிடம் அண்ணன் தம்பி உறவு என்பது முக்கியமான, அழகான உறவு. தம்பியுடையான் படைக்கு அஞ்சான் என சொல்வார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com