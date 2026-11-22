சவுதி அரேபியாவின் 80 மாடிகள் கட்டிடத்தில் ஏவுகணை தாக்குதல்.. ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அட்டகாசம்..
சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள மிக உயரமான கட்டிடமான 80 மாடிகள் கொண்ட பொது முதலீட்டு நிதிய கோபுரம் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். வியாழக்கிழமை அதிகாலையில் ரியாத்தின் நிதி மாவட்டத்தில் பயங்கர வெடிச்சத்தம் கேட்டதை தொடர்ந்து, இக்கட்டிடம் சேதமடைந்ததை சவுதி அரேபிய அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்த தாக்குதலில் கட்டிடத்திற்கு பொருட்சேதம் மட்டுமே ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், உயிரிழப்புகள் ஏதுமில்லை என்றும் சவுதி சிவில் பாதுகாப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. ரியாத்தை நோக்கி ஏவப்பட்ட ஏவுகணை அச்சுறுத்தல் முறியடிக்கப்பட்டதாகவும், அதன் சிதறல்கள் விழுந்ததாலேயே சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் சவுதி தலைமையிலான ராணுவக் கூட்டணியின் செய்தித் தொடர்பாளர் துர்கி அல்-மால்கி விளக்கமளித்துள்ளார்.
முன்னதாக, செவ்வாய்க்கிழமை யேமனில் உள்ள ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் 60 ராணுவ இலக்குகள் மீது சவுதி கூட்டணி நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலில் 17 பேர் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்குப் பதிலடியாகவே ரியாத் மீது இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதால், மத்திய கிழக்குப் பகுதியில் மீண்டும் போர் பதற்றம் தீவிரமடைந்துள்ளது.