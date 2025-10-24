வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025 (16:08 IST)

சாலையில் சென்றாலே சார்ஜ் ஆகிவிடும் வாகனங்கள்.. உலகம் முழுவதும் பிரபலமாகும் சார்ஜிங் சாலைகள்..!

மின்சார வாகனங்கள் சாலையில் பயணிக்கும்போதே தானாக சார்ஜ் செய்துகொள்ள உதவும் 'வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சாலைகள்' தொழில்நுட்பம் உலகம் முழுவதும் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
 
உலகின் முதல் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சாலையை நார்வே அமைத்து முன்னோடியாக திகழ்கிறது. அமெரிக்காவின் மிக்சிகன் மாகாணத்தின் டெட்ரோய்ட் பகுதியிலும் 400 மீட்டர் தொலைவுக்கு இந்த சாலை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சீனாவிலும் இந்த தொழில்நுட்பம் தற்போது சோதனை முறையில் உள்ளது.
 
இந்தச் சாலைகள், கீழே பதிக்கப்பட்டுள்ள காப்பர் கம்பிகள் மூலம் மின்சாரத்தை, வாகனத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள பேட்டரிக்கு வயர்லெஸ் முறையில் கடத்துவதன் மூலம் செயல்படுகின்றன. இது நீண்ட தூரம் பயணிப்போரின் சார்ஜிங் கவலையை போக்கி, மின் வாகன விற்பனையை அதிகரிக்க உதவும் என நம்பப்படுகிறது.
 
உலக அளவில் இந்த தொழில்நுட்பப் புரட்சி நடந்தாலும், இந்தியாவில் இதுவரை வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சாலைகள் அமைக்கும் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை. மின் வாகன பயன்பாட்டை அதிகரிக்க, இதுபோன்ற தொழில்நுட்ப புரட்சியில் இந்தியா பின்தங்காமல் முன்னேற வேண்டும் என்பதே எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்: சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம் - முன்பதிவு தொடங்கியது

திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்: சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம் - முன்பதிவு தொடங்கியதுதிருச்செந்தூரில் வரும் அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி சூரசம்ஹார விழா நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.

ஆம்னி பேருந்து தீ விபத்து: உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு நிதியுதவி அறிவிப்பு

ஆம்னி பேருந்து தீ விபத்து: உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு நிதியுதவி அறிவிப்புஹைதராபாத்தில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கி சென்ற ஒரு ஆம்னி பேருந்து திடீரென விபத்துக்குள்ளாகி தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த பயங்கர தீ விபத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்த 48-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளில், 23 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் 18 பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

பெண் மருத்துவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த போலீஸ்.. கையில் எழுதி வைத்து தற்கொலை.

பெண் மருத்துவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த போலீஸ்.. கையில் எழுதி வைத்து தற்கொலை.மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பெண் மருத்துவர் ஒருவர் காவல்துறை அதிகாரியால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கரூர் துயர சம்பவம்.. 41 குடும்பத்தினர்களை சென்னையில் சந்திக்கின்றாரா விஜய்?

கரூர் துயர சம்பவம்.. 41 குடும்பத்தினர்களை சென்னையில் சந்திக்கின்றாரா விஜய்?கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் பிரசார கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். ஆரம்பத்தில் நேரில் சந்திக்காதது குறித்து எழுந்த விமர்சனங்களை தொடர்ந்து, உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினரை வீடியோ கால் மூலம் விஜய் ஆறுதல் கூறினார்.

நண்பன் என்றால் நண்பனாக இருப்போம், துரோகி என்றால் காலில் மிதிப்போம்: செல்லூர் ராஜூ

நண்பன் என்றால் நண்பனாக இருப்போம், துரோகி என்றால் காலில் மிதிப்போம்: செல்லூர் ராஜூசட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்குமா என்ற விவாதம் தமிழ்நாட்டில் சூடுபிடித்துள்ளது. அதிமுக கூட்டங்களில் தவெக கொடிகள் காணப்பட்டதையடுத்து, ஈபிஎஸ் 'பிள்ளையார் சுழி' அமைந்துவிட்டதாகக் கூறியிருந்தார்.

