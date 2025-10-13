திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (13:32 IST)

நேபாள சிறையில் இருந்து 13,000 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. அதில் 540 கைதிகள் இந்தியர்கள்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

நேபாள சிறையில் இருந்து 13,000 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. அதில் 540 கைதிகள் இந்தியர்கள்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!
அண்டை நாடான நேபாளத்தில் சமீபத்தில் ஊழல் மற்றும் சமூக ஊடக தடைக்கு எதிராக இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது. இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி ராஜினாமா செய்து, நாட்டின் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது.
 
இந்த அரசியல் குழப்பமான சூழ்நிலையை பயன்படுத்திக்கொண்டு, நேபாளத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறைகளில் இருந்து சுமார் 13,000 கைதிகள் தப்பியோடியுள்ளதாக நேபாள அரசு அறிவித்துள்ளது.
 
தப்பியோடியவர்களில், நேபாளத்தை சேர்ந்த 5,000 தண்டனை கைதிகள் மட்டுமின்றி, இந்தியாவின் 540 கைதிகள் உள்ளிட்ட பிற நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் தப்பினர்.  அதிக எண்ணிக்கையிலான இந்திய கைதிகள் தப்பியோடியுள்ளதால், இந்திய எல்லை பகுதிகளில் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகள் அதிகரித்துள்ளன.
 
தப்பியோடிய கைதிகளை பிடிப்பதற்கு நாடு முழுவதும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தப்பியோடிய அனைவரும் உடனடியாக தாமாகவே சிறைகளுக்குத் திரும்புமாறு நேபாள உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்து நிறுவனங்களிலும் ஆய்வு: அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்து நிறுவனங்களிலும் ஆய்வு: அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!குழந்தைகள் உயிரிழப்பிற்கு காரணமான கலப்பட இருமல் மருந்து விவகாரத்தையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களிலும் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

நின்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் மீது திடீரென விழுந்த விமானம்.. அமெரிக்காவில் பயங்கர விபத்து..!

நின்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் மீது திடீரென விழுந்த விமானம்.. அமெரிக்காவில் பயங்கர விபத்து..!அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள ஹிக்ஸ் விமான நிலையத்திற்கு அருகே, சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் மீது சிறிய ரக விமானம் ஒன்று விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்து காரணமாக ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர்.

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியவர்? தவெக வழக்கில் வரும் அஜய் ரஸ்தோகி யார்?

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியவர்? தவெக வழக்கில் வரும் அஜய் ரஸ்தோகி யார்?கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி விவகாரத்தை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள எஸ்ஐடி குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அஜய் ரஸ்தோகி தற்போது ட்ரெண்டாகியுள்ளார்.

எது போர் நடக்குதா..? இதோ வந்துட்டேன்! ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் போரில் நுழையும் ட்ரம்ப்!

எது போர் நடக்குதா..? இதோ வந்துட்டேன்! ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் போரில் நுழையும் ட்ரம்ப்!ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் இடையே ஏற்பட்டுள்ள போரையும் நான் நிறுத்துவேன் என ட்ரம்ப் பேசியுள்ளார்.

2 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளி.. என்கவுண்டர் செய்து சுட்டுக்கொன்ற காவல்துறை..!

2 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளி.. என்கவுண்டர் செய்து சுட்டுக்கொன்ற காவல்துறை..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில், இரண்டு சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டு மற்றும் பல கிரிமினல் வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய, தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளியான ஷேசாத் என்கிற நிக்கி என்பவர், இன்று அதிகாலையில் நடந்த என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இவரை பிடித்துக் கொடுப்பவருக்கு ரூ.25,000 சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com