பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டதால் பரபரப்பு!
தெற்கு பிலிப்பைன்ஸ் கடலோர பகுதியில் இன்று காலை ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.3 ஆக பதிவான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதி, டவாவோ ஓரியண்டல் மாகாணத்தில் உள்ள மனாய் நகரத்திலிருந்து தென்கிழக்கே கடலோரத்தில் இருந்து சுமார் 62 கி.மீ தொலைவில், 10 கி.மீ ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தது. நிலநடுக்கத்தால் கட்டடங்கள் குலுங்கவே, மக்கள் பீதியில் வீதிகளில் தஞ்சம் அடைந்தனர்.
பிலிப்பைன்ஸ் நில அதிர்வு ஆய்வு நிறுவனம், இந்த நிலநடுக்கத்தால் சேதங்களும் பின்னதிர்வுகளும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், பசிபிக் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம், நிலநடுக்க மையப்பகுதியிலிருந்து 300 கிலோமீட்டருக்குள் ஆபத்தான அலைகள் உருவாக வாய்ப்பிருந்தாலும், பெரிய சுனாமி அச்சுறுத்தல் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளது. இந்த சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட உயிர் அல்லது பொருள் சேதங்கள் குறித்த உடனடி தகவல்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
Edited by Mahendran