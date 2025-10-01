புதன், 1 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (08:36 IST)

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 31 பேர் பலி, 147 பேர் படுகாயம்.. சேத விவரங்கள்!

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 31 பேர் பலி, 147 பேர் படுகாயம்.. சேத விவரங்கள்!
மத்திய பிலிப்பைன்ஸில் நேற்று இரவு ரிக்டர் அளவில் 6.9 பதிவான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. செபு தீவுக்கு வடக்கே, 90,000 மக்கள் வசிக்கும் போகோ நகருக்கு அருகே நிலநடுக்கம் தாக்கியது. இந்த நிலநடுக்கத்தில் குறைந்தபட்சம் 31 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 147 பேர் காயமடைந்தனர். பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
செபு மாகாண ஆளுநர் பாமெலா பாரிகுவாட்ரோவின் அளித்த தகவலின்படி போகோ நகர மருத்துவமனையிலேயே 25 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
 
நிலநடுக்கத்தால் 22 கட்டிடங்கள் சேதமடைந்தன. செபு அருகே உள்ள பன்டாயன் தீவில் உள்ள பழங்கால கத்தோலிக்க தேவாலயத்தின் மணி கோபுரம் இடிந்து முற்றத்தில் விழுந்தது. போகோவில் ஒரு துரித உணவு விடுதி மோசமாக சேதமடைந்தது. போகோவில் இருந்து 100 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள செபு நகரிலும் கட்டிடங்கள் சேதமடைந்தன. இங்கு ஒரு வர்த்தக வளாகத்தின் உலோக கூரை இடிந்து விழுந்ததில் பலர் காயமடைந்தனர்.
 
நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட மின் கம்பிகள் துண்டிக்கப்பட்டதால் செபு மற்றும் அருகிலுள்ள மத்திய தீவுகளில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது. இருப்பினும், சிறிது நேரத்தில் மின்சாரம் மீட்டெடுக்கப்பட்டது. இரவு முழுவதும் மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்தாலும், அடுத்தடுத்த அதிர்வுகள் காரணமாக மீட்பு பணிகள் சவாலாக இருப்பதாக மீட்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva

கத்தியால் கிழித்தனர், எலும்பு முறிவுகளும் ஏற்பட்டது: கரூர் துயர சம்பவத்தை நேரில் கண்ட பெண்மணி வாக்குமூலம்

கத்தியால் கிழித்தனர், எலும்பு முறிவுகளும் ஏற்பட்டது: கரூர் துயர சம்பவத்தை நேரில் கண்ட பெண்மணி வாக்குமூலம்தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கரூர் பிரசார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல், 41 உயிர்களை பலிவாங்கிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க, பாஜக எட்டு எம்.பி.க்கள் கொண்ட குழுவை அமைத்து, இன்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்தது.

இளம்பெண்ணை கற்பழித்த காவலர்கள்.. இந்த வெட்கக்கேடான நிலைக்கு பொம்மை முதல்வரின் திமுக அரசு தலைகுனிய வேண்டும். ஈபிஎஸ்

இளம்பெண்ணை கற்பழித்த காவலர்கள்.. இந்த வெட்கக்கேடான நிலைக்கு பொம்மை முதல்வரின் திமுக அரசு தலைகுனிய வேண்டும். ஈபிஎஸ்பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டிய காவலர்களாலே, பெண்ணுக்கு நேர்ந்த இக்கொடுமைக்கு இந்த பொம்மை முதல்வர் என்ன பதில் வைத்துள்ளார்? என்றும், இந்த வெட்கக்கேடான நிலைக்கு பொம்மை முதல்வரின் திமுக அரசு தலைகுனிய வேண்டும் என்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

அக்டோபர் 3, வெள்ளிக்கிழமையும் பொது விடுமுறையா? தமிழக அரசு பரிசீலனை..!

அக்டோபர் 3, வெள்ளிக்கிழமையும் பொது விடுமுறையா? தமிழக அரசு பரிசீலனை..!ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு, அக்டோபர் 3-ம் தேதியையும் பொது விடுமுறையாக அறிவிப்பது குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆர்சிபி அணி விற்பனைக்கு வருகிறதா? ஐபிஎல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பு!

ஆர்சிபி அணி விற்பனைக்கு வருகிறதா? ஐபிஎல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பு!இந்தியன் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் மிகவும் பிரபலமான அணிகளில் ஒன்றான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அதன் உரிமையாளர் மாற்றத்தை நோக்கி இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ரூ.35 கோடி மதிப்புள்ள போதைபொருளுடன் பிரபல நடிகர் கைது.. சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

ரூ.35 கோடி மதிப்புள்ள போதைபொருளுடன் பிரபல நடிகர் கைது.. சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு..!கரண் ஜோஹர் இயக்கிய 'ஸ்டூடண்ட் ஆஃப் தி இயர்' திரைப்படத்தில் நடித்த பாலிவுட் நடிகர் ஒருவர், சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ. 35 கோடி மதிப்புள்ள போதைபொருளுடன் பிடிபட்டார். அவர் நேற்று அதிகாலை சிங்கப்பூரிலிருந்து சென்னை வந்தபோது, விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகள் அவரை பிடித்தனர்.

