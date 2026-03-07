சனி, 7 மார்ச் 2026
Last Updated : சனி, 7 மார்ச் 2026 (15:15 IST)

தெரியாம குண்டு போட்டுட்டோம்.. மன்னிச்சுக்கோங்க.. அண்டை நாடுகளிடம் மன்னிப்பு கேட்ட ஈரான் அதிபர்..!

ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசெஷ்கியான், மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றத்திற்கு மத்தியில் அண்டை நாடுகளிடம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். 
 
மற்ற நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கும் நோக்கம் ஈரானுக்கு இல்லை என்று கூறிய அவர், ஈரான் மீதான தாக்குதல்கள் அண்டை நாடுகளிலிருந்து தொடங்காதவரை, ஏவுகணை வீச்சுகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளார். அதேவேளையில், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவுடனான நேரடி மோதல் தீவிரமடையும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மறுபுறம், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், ஈரான் "நிபந்தனையற்ற சரணடைதலை" அறிவிக்க வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக வலியுறுத்தியுள்ளார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள பெசெஷ்கியான், சரணடையும் கனவு நிறைவேறாது என தெரிவித்துள்ளார். 
 
இதற்கிடையில், இஸ்ரேலியத் தாக்குதலில் 1,300-க்கும் மேற்பட்ட ஈரானிய பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். லெபனானில் 3 லட்சம் மக்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர். இ
 
ந்த மோதலால் சர்வதேசச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பல ஆண்டுகளில் இல்லாத உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளதுடன், உலகப் பொருளாதாரம் பெரும் அதிர்வுகளைச் சந்தித்து வருகிறது.
 
நீங்கள் சுயத்தை இழந்து, கடுமையான சிக்கலில் இருக்கிறீர்கள்.. கிருத்திகா உதயநிதி சொல்வது யாரை?

நீங்கள் சுயத்தை இழந்து, கடுமையான சிக்கலில் இருக்கிறீர்கள்.. கிருத்திகா உதயநிதி சொல்வது யாரை?தமிழகத் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனைவி கிருத்திகா உதயநிதி, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள ஒரு பதிவு தற்போது இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது.

விஜய்யுடன் நான் ஒரே வீட்டில் தங்க வேண்டும்.. நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு தாக்கல் செய்த சங்கீதா..!

விஜய்யுடன் நான் ஒரே வீட்டில் தங்க வேண்டும்.. நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு தாக்கல் செய்த சங்கீதா..!தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் குடும்ப விவகாரம் நீதிமன்ற படிநிலைகளில் புதிய திருப்பத்தை எட்டியுள்ளது.

ஒருபுறம் மகளிர் தின விழா.. இன்னொரு புறம் சங்கீதாவை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றிய விஜய்.. கடும் விமர்சனம்..!

ஒருபுறம் மகளிர் தின விழா.. இன்னொரு புறம் சங்கீதாவை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றிய விஜய்.. கடும் விமர்சனம்..!தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மாமல்லபுரத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ள சர்வதேச மகளிர் தினக் கொண்டாட்டங்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

5 நாட்களுக்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

5 நாட்களுக்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாகக் குறைந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அமெரிக்கா கொடுத்த அழுத்தம்.. ஈரானுக்கு உதவ முடியாத நிலையில் இலங்கை..!

அமெரிக்கா கொடுத்த அழுத்தம்.. ஈரானுக்கு உதவ முடியாத நிலையில் இலங்கை..!ஈரானிய போர்க்கப்பலை மூழ்கடித்ததை தொடர்ந்து, அதிலிருந்து தப்பிய 32 வீரர்கள் மற்றும் இலங்கையின் வசம் உள்ள மற்றொரு ஈரானிய கப்பலான 'IRIS பூஷெர்' மாலுமிகளை ஈரானிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம் என்று அமெரிக்கா இலங்கையை வலியுறுத்தியுள்ளது.

