தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்பாளர் சுட்டுக்கொலை.. கணவரை கைது செய்த போலீசார்..
பாகிஸ்தானின் ராவல்பிண்டியில் பிரபல தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்பாளர் ராபியா அஹ்சன் தனது வீட்டில் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குல்ஷனாபாத் பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டிலிருந்து காயங்களுடன் சடலமாகக் கைப்பற்றப்பட்ட ராபியா, ஹம் நியூஸ், ஜிடிவி மற்றும் 92 நியூஸ் ஆகிய முன்னணி செய்தி நிறுவனங்களில் பணியாற்றியவர் ஆவார்.
இந்தக் கொலை வழக்கு தொடர்பாக ராபியாவின் கணவரைப் காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். துப்பாக்கிச் சூடு தவறுதலாக நடந்ததாக அவரது கணவர் கூறியுள்ளதாகக் முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்திலிருந்து ஆதாரங்களைச் சேகரித்து விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
உயிரிழப்பதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்புதான், சைபர் மோசடிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு குறித்த வீடியோ ஒன்றை ராபியா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாகிஸ்தானின் முதல் பெண்மணி அசீஃபா பூட்டோ சர்தாரி இந்தச் சம்பவத்திற்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். பெண் ஊடகவியலாளர்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது குறித்துக் கவலை தெரிவித்த அவர், இந்த வழக்கில் நடுநிலையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.