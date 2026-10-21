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  4. Pakistani Officials Lose Faith in Country, Planning to Settle Abroad Amid Growing Crisis
Written By SIVA SIVA

சொந்த நாட்டின் மீது நம்பிக்கையில்லை.. போர்ச்சுக்கல் செல்லும் பாகிஸ்தான் உயரதிகாரிகள்...

பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (17:27 IST)
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பாகிஸ்தானில் தற்போது பதவியில் இருக்கும் உயர் அதிகாரிகளே சொந்த நாட்டின் மீது நம்பிக்கையை இழந்து, அமெரிக்கா, கனடா, பிரிட்டன் மற்றும் போர்ச்சுகல் போன்ற வெளிநாடுகளில் நிரந்தரமாக குடியேறத் திட்டமிட்டு வருவது அந்நாட்டில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப்பே இந்த குற்றச்சாட்டை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
 
இதுகுறித்து இந்தியாவின் பாகிஸ்தான் நிபுணர் திலக் தேவாஷர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் குறிப்பிடுகையில், "பாகிஸ்தானில் ஏதோ பெரிய தவறு நடக்கிறது. நாட்டின் எதிர்காலம் மீது நம்பிக்கை இழந்த மூத்த அதிகாரிகள், மூழ்கும் கப்பலை விட்டு எலிகள் தப்பியோடுவதை போல வெளிநாடுகளுக்கு ஓடப் பார்க்கிறார்கள். குறிப்பாக அவர்களுக்குப் போர்ச்சுகல் நாடு மிகவும் பிடித்தமான இடமாக மாறியுள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
இதற்கிடையே, பணியில் இருக்கும் பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் போர்ச்சுகலில் சட்டவிரோதமாகச் சொத்துகள் வாங்கியது குறித்து அந்நாட்டு அரசு தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இது தொடர்பான உண்மைகளைக் கண்டறிய பல்வேறு அரசுத் துறைகளுக்கும், அமைப்புகளுக்கும் பாகிஸ்தானின் பொதுக்கணக்கு குழு சம்மன் அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளது. 
 
சொந்த நாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடியும் உறுதியற்ற தன்மையும் காரணமாக, அரசாங்கத்தை நடத்தும் அதிகாரிகளே வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பியோட முயலும் அவல நிலை பாகிஸ்தானில் அரங்கேறி வருவது சர்வதேச அளவில் கேலிக்குள்ளாகியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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