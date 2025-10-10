வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (14:57 IST)

காசா ஆதரவு பேரணி: பாகிஸ்தானில் பெரும் பதற்றம்; இணைய சேவை முடக்கம்

காசா ஆதரவு பேரணி: பாகிஸ்தானில் பெரும் பதற்றம்; இணைய சேவை முடக்கம்
பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத், தீவிர வலதுசாரி அமைப்பான தெஹ்ரீக்-இ-லப்பை பாகிஸ்தானின் பேரணியால் பெரும் குழப்பத்தில் உள்ளது. காசாவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்க தூதரகத்தை நோக்கி லட்சக்கணக்கான டிஎல்பி உறுப்பினர்கள் பேரணி நடத்த முயன்றதை தொடர்ந்து இந்த நிலை ஏற்பட்டது.
 
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, இஸ்லாமாபாத்தின் முக்கிய சாலைகளை பாதுகாப்பு படையினர் கொள்கலன்களை வைத்து மூடினர். மேலும், இஸ்லாமாபாத் மற்றும் ராவல்பிண்டி நகரங்களில் மொபைல் இணைய சேவை தற்காலிகமாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தூதரகங்கள் அமைந்துள்ள 'ரெட் ஜோன்' பகுதி முழுவதும் கோட்டையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, லாகூரில் நடைபெற்ற வன்முறை மோதலில் டிஎல்பி உறுப்பினர்கள் இருவர் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டதையடுத்து, அந்த அமைப்பு இஸ்லாமாபாத்தை நோக்கி "இறுதி அழைப்பு" பேரணிக்கு அழைப்பு விடுத்தது. லாகூர் வன்முறையில் பல காவல்துறையினர் உட்பட டஜன் கணக்கானோர் காயமடைந்தனர்.
 
டிஎல்பி அமைப்பு உள்நாட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயல்வதாக அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. நிலைமை மோசமடைந்துள்ளதால், இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் தனது குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

வாட்டர்மெலன் திவாகர்லாம் ஒரு ஆளா? பிக்பாஸையே கழுவிய ஆதிரை! - முதல் எலிமினேஷன் யார்?

வாட்டர்மெலன் திவாகர்லாம் ஒரு ஆளா? பிக்பாஸையே கழுவிய ஆதிரை! - முதல் எலிமினேஷன் யார்?பிக்பாஸ் சீசன் 9 தொடங்கி ஒரு வாரம் ஆகப்போகும் நிலையில் இப்போதுதான் ஆட்டம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

தாலிபான்கள் வெளிவிவகார அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு.. காபூலில் மீண்டும் இந்திய தூதரகம்?

தாலிபான்கள் வெளிவிவகார அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு.. காபூலில் மீண்டும் இந்திய தூதரகம்?ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், தாலிபான்கள் ஆளும் ஆப்கானிஸ்தானின் வெளிவிவகாரத் துறை அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தக்கியிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழுந்த 74 வயது தி.மு.க. மூத்த எம்.எல்.ஏ: திண்டுக்கல்லில் சர்ச்சை

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் காலில் விழுந்த 74 வயது தி.மு.க. மூத்த எம்.எல்.ஏ: திண்டுக்கல்லில் சர்ச்சைதமிழக துணை முதலமைச்சரும், தி.மு.க. இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், இரண்டு நாட்கள் பயணமாகத் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு சென்றார். அப்போது வேடசந்தூரில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில், ரூ. 49 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார்.

நிர்வாண போட்டோ அனுப்பு, இல்லையேல் இண்டர்னல் மார்க்கில் கைவைத்துவிடுவேன்: மாணவியை மிரட்டிய பேராசிரியர்..

நிர்வாண போட்டோ அனுப்பு, இல்லையேல் இண்டர்னல் மார்க்கில் கைவைத்துவிடுவேன்: மாணவியை மிரட்டிய பேராசிரியர்..புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் காரைக்கால் கிளையில் பயின்று வரும் மாணவி ஒருவர், தனது பேராசிரியர் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துவதாக மூத்த மாணவிக்கு அனுப்பிய ஆடியோ, பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com