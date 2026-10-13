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  4. Pakistan Army Training Aircraft Crashes Near Quetta, Two Pilots Killed
Written By SIVA SIVA

பாகிஸ்தான் ராணுவ விமானம் விபத்து.. எத்தனை ராணுவ வீரர்கள் பலி?

Russian Flight vanished
Written By: SIVA
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (08:46 IST)
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பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் பயிற்சி விமானம்  தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக பலுசிஸ்தான் மாகாணம் குவெட்டா அருகே விபத்துக்குள்ளானது. 
 
நவான் கில்லி பகுதியில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்தில், விமானத்தில் பயிற்சி அளித்து வந்த பயிற்றுநர் மேஜர் ஹுஸ்னைன் ஷேசாத் ஹுமாயுன் மற்றும் பயிற்சிப் பெறும் விமானியான கேப்டன் அப்துல் சாமத் ஆகிய இரு விமானிகளும் உயிரிழந்தனர்.
 
இந்த துயரச் சம்பவத்திற்குப் பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆசிப் அலி சர்தாரி, பிரதமர் ஷெபாஷ் ஷெரீப் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் மொஹ்சின் நக்வி ஆகியோர் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் வருத்தத்தையும் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
முன்னதாக கடந்த ஜூன் மாதத்தில், பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் Mi-17 ரக ஹெலிகாப்டர் முசாபராபாத் அருகே விபத்துக்குள்ளானதில் அதில் பயணம் செய்த அனைவரும் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இது போன்ற தொடர் விபத்துகள் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மீதான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளன.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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