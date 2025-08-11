திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025
சிந்து நதியில் இந்தியா அணை கட்டினால் தகர்ப்போம்: அமெரிக்காவில் பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதி சர்ச்சை பேச்சு

சிந்து நதியில் இந்தியா அணை கட்டினால், அதை தகர்ப்போம் என்று பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைமைத் தளபதி சையத் ஆசிம் முனீர் அமெரிக்காவில் பேசிய கருத்துக்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த அவர், புளோரிடாவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்த கடுமையான கருத்தை வெளியிட்டதாக பாகிஸ்தான் ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
 
முனீர் தனது உரையில், காஷ்மீர் இந்தியாவினுடைய உள்நாட்டுப் பிரச்சினை அல்ல என்றும், அது பாகிஸ்தானின் "நாடி நரம்பு" என்றும் குறிப்பிட்டார். மேலும், "சிந்து நதி இந்தியாவின் சொத்து அல்ல. நீர் உரிமைக்காக பாகிஸ்தான் எந்த எல்லைக்கும் செல்லும். இந்தியா அணை கட்டும் வரை காத்திருந்து, கட்டியவுடன் அதை தகர்ப்போம்" என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இடையே வர்த்தக மோதல்கள் நிலவி வரும் நிலையில், பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதியின் இந்த அமெரிக்கப் பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏற்கனவே, ட்ரம்ப் அவருக்கு விருந்தளித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. முனீரின் இந்த கருத்துக்கள், இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான நீர் மற்றும் எல்லைப் பிரச்சனைகளை மீண்டும் சர்வதேச அரங்கில் விவாதத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளன. இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பதற்றத்தை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
10 மணிக்கு முதல் சம்பளம்.. 10.05க்கு ராஜினாமா.. HR ஒருவரின் வேதனை பதிவு..!

10 மணிக்கு முதல் சம்பளம்.. 10.05க்கு ராஜினாமா.. HR ஒருவரின் வேதனை பதிவு..!சமீபத்தில் ஒரு முன்னணி நிறுவனத்தில் நடந்த சம்பவம், பணியாளர் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான உறவில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசலை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது. ஒரு மாதம் மட்டுமே பணிபுரிந்த ஊழியர் ஒருவர், தனது முதல் சம்பளத்தை பெற்ற ஐந்து நிமிடங்களிலேயே ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பேரணியை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறை: டெல்லியில் பரபரப்பு

எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பேரணியை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறை: டெல்லியில் பரபரப்புவாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு தொடர்பாக, 25 கட்சிகளை சேர்ந்த சுமார் 300 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டெல்லியில் தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி நடத்திய பேரணியை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர்.

ஊழியர்களைத் தக்கவைக்க OpenAI-இன் புதிய வியூகம்: கோடிக்கணக்கில் போனஸ்

ஊழியர்களைத் தக்கவைக்க OpenAI-இன் புதிய வியூகம்: கோடிக்கணக்கில் போனஸ்ChatGPT என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரியை உருவாக்கிய முன்னணி நிறுவனமான OpenAI, தனது 1,000 ஊழியர்களுக்கு பெரும் தொகையை போனஸாக வழங்கி, அவர்களை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் திறமையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்நிறுவனத்தின் இந்த நடவடிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

5 எம்பிக்கள் சென்ற விமானம் சென்னையில் தரையிறக்கப்பட்டபோது ஓடுபாதையில் இன்னொரு விமானம் இருந்ததா?

5 எம்பிக்கள் சென்ற விமானம் சென்னையில் தரையிறக்கப்பட்டபோது ஓடுபாதையில் இன்னொரு விமானம் இருந்ததா?திருவனந்தபுரத்திலிருந்து டெல்லிக்கு சென்ற ஏர் இந்தியாவின் ஏஐ2455 விமானம், நடுவானில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகச் சென்னையில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தின்போது, ஓடுபாதையில் மற்றொரு விமானம் நின்றிருந்ததாகவும், அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ரத்தன் டாடா உயிருடன் இருந்திருந்தால் இந்நிலை ஏற்பட்டிருக்காது: அமெரிக்க வழக்கறிஞர் கருத்தால் பரபரப்பு..!

ரத்தன் டாடா உயிருடன் இருந்திருந்தால் இந்நிலை ஏற்பட்டிருக்காது: அமெரிக்க வழக்கறிஞர் கருத்தால் பரபரப்பு..!ஏர் இந்தியா AI171 விமான விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் குறித்து அமெரிக்க வழக்கறிஞர் மைக் ஆண்ட்ரூஸ் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மறைந்த டாடா குழுமத்தின் தலைவர் ரத்தன் டாடா உயிரோடு இருந்திருந்தால், இத்தகைய அதிகாரத்துவ நடைமுறைகள் ஏற்பட்டிருக்காது என்று அவர் அளித்த ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

