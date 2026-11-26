பாகிஸ்தான் வரைபடத்தை மாற்ற போகிறார் அசிம் முநீர்.. ஆழமான அரசியல் மாற்றமா?
பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதியும் பாதுகாப்புப் படைகளின் தலைவருமான ஃபீல்ட் மார்ஷல் அசிம் முனீர், அந்நாட்டின் மாகாண வரைபடத்தை மாற்றியமைக்க முன்வைத்துள்ள திட்டம் வெறும் நிர்வாக சீர்திருத்தமாக மட்டுமல்லாமல், ஆழமான அரசியல் மாற்றத்திற்கான முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
1947-ஆம் ஆண்டு முதல் பாகிஸ்தான் பஞ்சாப், சிந்து, கைபர் பக்துன்க்வா மற்றும் பலுசிஸ்தான் ஆகிய நான்கு மாகாணங்களை கொண்ட கூட்டாட்சி அமைப்புடனே செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த நான்கு மாகாணங்களுக்கும் இடையே மக்கள் தொகை மற்றும் நிலப்பரப்பு ரீதியாக பெரிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் உள்ளன. சுமார் 12.8 கோடி மக்கள் தொகையை கொண்ட பஞ்சாப் மாகாணம் நாட்டின் பாதி மக்கள் தொகையை கொண்டுள்ளது.
அதே சமயம், மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பைக் கொண்ட பலுசிஸ்தானில் சுமார் 1.5 கோடி மக்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிர்வாக திறமையின்மைக்கும், அரசியல் அதிகாரம் ஓரிடத்தில் குவிவதற்கும் காரணமாக இருப்பதாக நீண்டகாலமாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இருப்பினும், தற்போதைய சூழலில் அசிம் முனீரின் இந்த புதிய வரைபட திட்டம், மாகாணங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையிலான அதிகார சமநிலையை மாற்றியமைத்து, பாகிஸ்தானின் அரசியல் புவியியலை மறுவடிவமைக்கும் ஒரு முக்கிய உத்தியாகவே அரசியல் ஆய்வாளர்களால் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படுகிறது.