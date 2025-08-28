வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (10:05 IST)

சீனாவுக்கு வரி விதிப்பதற்கு பதில் இந்தியாவுக்கு வரியா? டிரம்ப் மீது அமெரிக்க எதிர்க்கட்சி குற்றச்சாட்டு..!

இந்திய பொருட்களுக்கு 50% சுங்க வரி விதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் முடிவை அமெரிக்க ஜனநாயக கட்சி கண்டனம் செய்துள்ளது. உண்மையில் இந்த வரி சீனாவின் மீதுதான் விதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும், ஆனால் டிரம்ப் இந்தியாவுக்கு வரி விதித்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவை டிரம்ப் நாசம் செய்துவிட்டதாகவும் அக்கட்சி கூறியுள்ளது.
 
ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்கும் விவகாரத்தில், இந்தியா மீது மட்டும் கவனம் செலுத்துவது நியாயமற்றது என்றும், உண்மையில் சீனா மீதே 50% வரி விதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அமெரிக்க ஜனநாயக கட்சி தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், சீனா மீது வரி விதிக்காமல் இந்தியாவுக்கு வரி விதித்திருப்பது டிரம்ப் செய்த மிகப் பெரிய தவறு என்றும், இது இரு நாடுகளின் உறவை நாசம் செய்துவிட்டது என்றும் அமெரிக்க ஜனநாயகக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற வெளியுறவு குழு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
டிரம்பின் இந்த பொருளாதார முடிவுகள், உள்நாட்டு அரசியல் அரங்கில் அவருக்கு எதிராக ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்கியுள்ளன. அமெரிக்காவின் வர்த்தக நலன்களுக்கு பதிலாக, தனிப்பட்ட அரசியல் மோதல்களின் அடிப்படையில் முடிவெடுப்பதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்டனம், டிரம்ப்பின் கொள்கைகள் அவரது சொந்த கட்சிக்குள் மட்டுமின்றி எதிர்க்கட்சியின் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.
 
Edited by Mahendran

AI தொழில்நுட்பத்தால் வேலை இழக்கும் இளைஞர்கள்! எதிர்காலம் கேள்விக்குறி?

AI தொழில்நுட்பத்தால் வேலை இழக்கும் இளைஞர்கள்! எதிர்காலம் கேள்விக்குறி?நாளுக்கு நாள் ஏஐ அசுரகதியில் வளர்ச்சி அடைந்து வரும் நிலையில் உலகம் முழுவதும் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகள் வெகுவாக குறைந்து விட்டதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

50% வரிவிதிப்புக்கு பின் முதல் நாள்.. அதள பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!

50% வரிவிதிப்புக்கு பின் முதல் நாள்.. அதள பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!அமெரிக்கா, இந்திய பொருட்களுக்கு விதித்த 50% வரி நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்த நிலையில், அதன் நேரடி தாக்கத்தை இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று சந்தித்துள்ளது. விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நேற்று விடுமுறை என்பதால், அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பிற்கு பிறகு பங்கு வர்த்தகம் இன்றுதான் முதல் முறையாக தொடங்கியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் புதிய வர்த்தக வரி: "இது ஒரு புதிய ஏகாதிபத்திய கருவி: கமல்ஹாசன் கண்டனம்

அமெரிக்காவின் புதிய வர்த்தக வரி: அமெரிக்கா, இந்திய ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் மீது புதிய வரிகளை விதித்ததற்கு, கமல்ஹாசன் எம்பி கடுமையாக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த வரிகளை அவர் "புதிய ஏகாதிபத்திய கருவி" என்று வர்ணித்ததுடன், உள்நாட்டு தொழில்களை பாதுகாக்க உடனடியாக நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

1 வயது குழந்தைக்கு 12 மணிக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்.. 12.05க்கு குழந்தையும் தாயும் பலி..!

1 வயது குழந்தைக்கு 12 மணிக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்.. 12.05க்கு குழந்தையும் தாயும் பலி..!மகாராஷ்டிராவில் பழமையான சட்டவிரோத நான்கு மாடி கட்டிடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில், ஒரு வயது குழந்தை மற்றும் அதன் தாயார் உட்பட 15 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம், ஒரு குடும்பத்தினர் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு நடந்ததால், பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு, பத்திரிகையாளர்களுக்கு விசா கட்டுப்பாடு: டிரம்ப் அதிரடி

வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு, பத்திரிகையாளர்களுக்கு விசா கட்டுப்பாடு: டிரம்ப் அதிரடிவெளிநாட்டு மாணவர்களின் விசா காலத்தை வரம்புக்கு உட்படுத்துவது, வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்களின் விசாக்களையும் கட்டுப்படுத்துவது போன்ற புதிய விசா விதிகளை டிரம்ப் நிர்வாகம் முன்மொழிந்துள்ளது.

