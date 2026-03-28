இன்றுடன் சரியாக ஒரு மாதம்.. ஈரான் - அமெரிக்கா மோதல்.. டிரம்ப் பின்வாங்குவாரா? ஈரான் பணியுமா?
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் ஈரான் மீது தாக்குதலை தொடங்கி ஒரு மாதம் நிறைவடைந்துள்ளது. பிப்ரவரி 28 அன்று தொடங்கிய இந்த வான்வழி தாக்குதலில் ஈரானின் உயர்மட்டத் தலைவர் ஆயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்ட போதிலும், ஈரான் இன்னும் பணிந்து போகவில்லை. இந்த மோதலில் இதுவரை ஈரானில் 1,900 பேர் உட்பட மொத்தம் 4,500-க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 32 லட்சம் மக்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.
ஈரானின் பதிலடி தாக்குதலால் இஸ்ரேல், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் குவைத் ஆகிய நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஈரானின் அணுசக்தி மையங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளை அமெரிக்கா இலக்கு வைத்துள்ள நிலையில், பதிலுக்கு ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்கி உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தில் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் 10 நாட்கள் தாக்குதலை நிறுத்தி அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு வாய்ப்பளித்துள்ள போதிலும், ஈரான் அதனை ஒருதலைப்பட்சமானது என நிராகரித்துள்ளது. போருக்கான இழப்பீடு மற்றும் கடல் எல்லை இறையாண்மை ஆகியவற்றை ஈரான் கோரியுள்ள நிலையில், இஸ்ரேல் தனது தாக்குதல் தொடரும் என அறிவித்துள்ளது.
