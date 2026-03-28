சனி, 28 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 28 மார்ச் 2026 (14:57 IST)

இன்றுடன் சரியாக ஒரு மாதம்.. ஈரான் - அமெரிக்கா மோதல்.. டிரம்ப் பின்வாங்குவாரா? ஈரான் பணியுமா?

america
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் ஈரான் மீது தாக்குதலை தொடங்கி ஒரு மாதம் நிறைவடைந்துள்ளது. பிப்ரவரி 28 அன்று தொடங்கிய இந்த வான்வழி தாக்குதலில் ஈரானின் உயர்மட்டத் தலைவர் ஆயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்ட போதிலும், ஈரான் இன்னும் பணிந்து போகவில்லை. இந்த மோதலில் இதுவரை ஈரானில் 1,900 பேர் உட்பட மொத்தம் 4,500-க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 32 லட்சம் மக்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.
 
ஈரானின் பதிலடி தாக்குதலால் இஸ்ரேல், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் குவைத் ஆகிய நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஈரானின் அணுசக்தி மையங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளை அமெரிக்கா இலக்கு வைத்துள்ள நிலையில், பதிலுக்கு ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்கி உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தில் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் 10 நாட்கள் தாக்குதலை நிறுத்தி அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு வாய்ப்பளித்துள்ள போதிலும், ஈரான் அதனை ஒருதலைப்பட்சமானது என நிராகரித்துள்ளது. போருக்கான இழப்பீடு மற்றும் கடல் எல்லை இறையாண்மை ஆகியவற்றை ஈரான் கோரியுள்ள நிலையில், இஸ்ரேல் தனது தாக்குதல் தொடரும் என அறிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

ப்ரீ-வெட்டிங் போட்டோஷூட் எடுக்க வந்த ஜோடியை அடுத்து நொறுக்கிய உள்ளூர் மக்கள்.. என்ன காரணம்?கர்நாடகாவின் ஹாசன் மாவட்டம், சக்லேஷ்புரா தாலுகாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற பெட்டட பைரவேஸ்வரா கோயில் அருகே ப்ரீ-வெட்டிங் போட்டோஷூட் வன்முறையாக மாறியுள்ளது.

23 ஆண்டுகளாக இறந்து போன மகனுக்கும், காதலிக்கும் திருமணம் செய்து வைக்கும் பெற்றோர்.. ஒவ்வொரு ராமநவமியிலும் கொண்டாட்டம்..!தெலுங்கானாவின் மஹபூபாபாத் மாவட்டத்தில், தனது மகனின் நினைவாக ஒரு தம்பதியினர் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நடத்தி வரும் வினோத திருமண வைபவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

50 வேட்பாளர்களை மாத்தணும்!.. பாட்டிலை தூக்கி எறிந்தாரா விஜய்?.. தவெக கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன?..தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருப்பதால் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் வேகம் கட்டி வருகிறது .

பக்காமாஸ் இப்ப பொடி மாஸ் ஆயிட்டார்!.. விஜயை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!...நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

சிவராத்திரி அன்று கூட நான் மாமிசம் சாப்பிடுவேன்: கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாகர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, மத நம்பிக்கைகளை தூக்கியெறிந்து தான் உகாதி மற்றும் சிவராத்திரி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் மாமிசம் உண்பதாக தெரிவித்துள்ள கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. '

