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வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட பயங்கர நில நடுக்கம்!.. 1000 பேருக்கும் மேல் பலி?!..
வெனிசுலா நாட்டில் இன்று காலை அடுத்தடுத்து இரு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் பீதி அடைந்திருக்கிறார்கள். 7.1 மற்றும் 7.5 ரிட்டர் அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக நிறைய உயிர் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. எனவே அங்கு சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டிருக்கிறது. பல மாடி கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமாகிவிட்டதால் அதில் சிக்கி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘வெனிசுலா நாட்டில் ஏற்பட்ட இரண்டு பெரிய நிலநடுக்கங்கள் மிக அதிக அளவிலான சேதத்தை ஏற்படுத்தி ஏராளமான பொருள் மற்றும் உயிரிழந்துவிட்டதாக செய்திகள் வருகிறது. அது மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது. அமெரிக்க சார்பில் அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்’ என்று கூறியிருக்கிறார்.
அதேபோல் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இறந்து போனவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்ததோடு கடினமான நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும்.. தேவையான அனைத்து உதவிகளை இந்தியா வழங்கும்’ என அறிவித்திருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘வெனிசுலா நாட்டில் ஏற்பட்ட இரண்டு பெரிய நிலநடுக்கங்கள் மிக அதிக அளவிலான சேதத்தை ஏற்படுத்தி ஏராளமான பொருள் மற்றும் உயிரிழந்துவிட்டதாக செய்திகள் வருகிறது. அது மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது. அமெரிக்க சார்பில் அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்’ என்று கூறியிருக்கிறார்.
அதேபோல் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இறந்து போனவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்ததோடு கடினமான நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும்.. தேவையான அனைத்து உதவிகளை இந்தியா வழங்கும்’ என அறிவித்திருக்கிறார்.
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பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தை அமல்படுத்தும் விவகாரம்: சட்டசபையில் காரசாரமான விவாதம்...
கேரள சட்டசபையில் 'பிஎம் ஸ்ரீ' திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே கடுமையான விவாதம் வெடித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டம் குறித்து கேரள முதலமைச்சர் சதீசன் மற்றும் கல்வி அமைச்சர் சம்சுதீன் ஆகியோர் பேசிய கருத்துக்கு, எதிர்க்கட்சி தலைவர் பினராயி விஜயன் தனது கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார்.