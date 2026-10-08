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  4. "No One More Deserving Than Me": Donald Trump Claiming Worthiness for Nobel Peace Prize Ahead of 2026 Announcement
Written By SIVA SIVA

இந்த வருடமாவது நோபல் பரிசு கொடுங்கள்.. அடங்காத அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்..

Donald Trump
Written By: SIVA
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (15:23 IST)
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2026-ம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு நாளை  அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெள்ளை மாளிகையின் ஓவல் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருத்துக்கள் உலக அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
 
கடந்த 2025-ம் ஆண்டுக்கான நோபல் அமைதிப் பரிசு வெனிசுலாவை சேர்ந்த மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு வழங்கப்பட்டதில் ட்ரம்பிற்கு அதிருப்தி இருந்தது. இருப்பினும், மரியாவே தனது நோபல் பரிசை ட்ரம்பிற்குச் சமர்ப்பித்ததாக செய்திகள் வெளியாகின. இந்நிலையில், நோபல் பரிசு குறித்த தனது விருப்பத்தை ட்ரம்ப் மீண்டும் வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார்.
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ட்ரம்ப், "நோபல் பரிசு வரலாற்றிலேயே என்னை விட அதற்கு தகுதியான நபர் வேறு யாருமே இருந்ததில்லை. நான் சுமார் எட்டு போர்களை முடிவுக்கு கொண்டுவந்து, இந்த உலகமே ஒட்டுமொத்தமாக அழிந்துபோவதை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறேன். என்னை விட இந்த விருதுக்கு தகுதியானவர் வேறு யாரும் இல்லை என்று மரியா கொரினா மச்சாடோவே என்னிடம் கூறியுள்ளார்" என தெரிவித்துள்ளார். 2026-ம் ஆண்டின் நோபல் அமைதி பரிசு அறிவிப்புக்கு முன்னதாக வெளியான ட்ரம்பின் இந்த பேச்சு சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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