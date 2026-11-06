லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் ஆகிறார் கேரள பெண் நித்ய் ராமன்.. தற்போதைய மேயரை வீழ்த்தி சாதனை...
அமெரிக்காவின் இரண்டாவது பெரிய நகரமான லாஸ் ஏஞ்சலஸ் மேயர் தேர்தலில், தற்போதைய மேயர் கரேன் பாஸை வீழ்த்தி கேரளாவில் பிறந்த ஜனநாயக சோசலிச தலைவரான நித்யா ராமன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரின் மேயராக பொறுப்பேற்கும் முதல் தெற்காசியர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
1981-இல் கேரள தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்த நித்யா ராமன், தனது 6-வது வயதில் குடும்பத்துடன் அமெரிக்காவிற்கு புலம்பெயர்ந்தார். ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை பட்டமும், எம்.ஐ.டி நிறுவனத்தில் முதுகலை பட்டமும் பெற்ற இவர், சென்னையின் தூய்மை மற்றும் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த 'டிரான்ஸ்பேரண்ட் சென்னை' என்ற ஆராய்ச்சி அமைப்பையும் நிறுவியுள்ளார்.
தற்போது லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரக் குழு உறுப்பினராக உள்ள 45 வயதான நித்யா ராமன், மலிவு விலையிலான வீடுகள், குழந்தைகள் விளையாடப் பூங்காக்கள், சீரான போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்குவதே தனது முக்கிய இலக்கு என உறுதியளித்துள்ளார்.
இவரது வெற்றியின் மூலம் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய நகரங்களான நியூயார்க் மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஆகிய இரண்டின் மேயர் பதவிகளையும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஜனநாயக சோசலிசவாதிகள் அலங்கரிக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.