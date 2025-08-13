வேலை தேடுவதற்காகவே ஒரு அலுவலகம்.. தினமும் ரூ.365 கட்டணம்..!
சீனாவில் வேலையின்மை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இளைஞர்கள் வேலை தேடுவதற்காகவே ஒரு சிறப்பு அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அலுவலகம், ஒரு நாளைக்கு 365 ரூபாய் கட்டணத்தில், வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் வழங்குகிறது. இந்த நூதனமான முயற்சி வேலையில்லா இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இங்கு வரும் இளைஞர்கள், எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல், அமைதியான சூழலில் அமர்ந்து வேலை தேடலாம். இது ஃப்ரீலான்சிங் வேலைகள் செய்பவர்களுக்கும், தங்கள் திட்டங்களை உருவாக்கும் தொழில்முனைவோர்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது.
இந்த அலுவலகத்தில், உயர்வேக இணைய வசதி, கணினிகள், பிரிண்டிங் வசதிகள், காபி மற்றும் பிற பானங்கள் போன்ற அனைத்து வசதிகளும் உள்ளன. இளைஞர்கள் தங்களின் லேப்டாப்களை கொண்டு வந்தும் இலவச இணையத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
ஒரு நாளைக்கு வெறும் ரூ.365 கட்டணத்தில் இவ்வளவு வசதிகளும் கிடைப்பது, இளைஞர்களுக்கு பெரிய வரப்பிரசாதமாக உள்ளது. மேலும் இங்கு பல இளைஞர்கள் சந்தித்து, தங்களுக்குள் கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதன் மூலம், புதிய வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்குகின்றனர். இந்த புதிய முயற்சி, வேலையின்மை பிரச்சினையை தீர்க்க ஒரு சிறந்த தீர்வாக உள்ளது.
Edited by Siva