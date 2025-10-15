புதன், 15 அக்டோபர் 2025
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (10:42 IST)

தீபாவளிக்கு பூமிக்கு வரும் புது விருந்தினர்கள்! வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய விண்கற்கள்! - எங்கே? எப்போது?

Commet Lemmon

அக்டோபர் மாதத்தில் பூமிக்கு மிக அருகே இரண்டு விண்கற்கள் கடந்து செல்ல உள்ளதாகவும், அவற்றை வெறும் கண்களால் காண முடியும் எனவும் வானவியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

 

ஆண்டுதோறும் பல விண்கற்கள் சூரிய குடும்பத்திற்குள் நுழைவதும், வெளியேறுவதும் வழக்கமாக இருந்தாலும், அவற்றில் சில மட்டுமே மனிதர்கள் வெறும் கண்களால் பார்த்தாலும் தெரியும் வண்ணம் மிக அருகில் கடந்து செல்கின்றன. அந்த வகையில் இந்த அக்டோபரில் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு விண்கற்களை அப்படி வெறும் கண்களால் பார்க்கக் கூடிய வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது.

 

வானவியலாளர்கள் தகவலின்படி, Comet R2 Swan மற்றும் Comet A6 Lemmon ஆகிய இரண்டு பெரிய விண்கற்கள் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பூமியை கடந்து செல்ல உள்ளன. அக்டோபர் 21 தீபாவளிக்கு மறுநாள் நிறைந்த அமாவாசை நாளில் இந்த இரண்டு விண்கற்களும் சூரியன் மறைந்த சில மணி நேரங்களில் தெளிவாக காணும் வகையில் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் அக்டோபர் 22-23 தேதிகளில் இவை கூடுதல் வெளிச்சத்தோடு காணப்படும் என கூறப்படுகிறது.

 

இந்த விண்கற்களை சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகான கிழக்கு வானத்தில் தெளிவாக காணலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

வாட்ஸப் இல்லைன்னா.. அரட்டை யூஸ் பண்ணுங்க! இதுக்கெல்லாம் வழக்கா? - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

வாட்ஸப் இல்லைன்னா.. அரட்டை யூஸ் பண்ணுங்க! இதுக்கெல்லாம் வழக்கா? - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!தனது வாட்ஸப் கணக்கு முடக்கப்பட்டது தொடர்பாக மருத்துவர் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்த அறிவுரை வைரலாகியுள்ளது.

நாட்டை விட்டு ஓடிய அதிபர்! மடகாஸ்கர் ஆட்சியை கைப்பற்றிய ராணுவம்! - Gen Z புரட்சியால் வந்த வினை!

நாட்டை விட்டு ஓடிய அதிபர்! மடகாஸ்கர் ஆட்சியை கைப்பற்றிய ராணுவம்! - Gen Z புரட்சியால் வந்த வினை!மடகாஸ்கர் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஜென் ஸீ புரட்சியால் அந்நாட்டு அதிபர் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடியதால் ஆட்சி கவிழ்ந்தது.

சொந்த மக்களை சுட்டுக் கொல்லும் ஹமாஸ் குழு! இஸ்ரேல் படை வெளியேறியதும் புதிய பிரச்சினை?

சொந்த மக்களை சுட்டுக் கொல்லும் ஹமாஸ் குழு! இஸ்ரேல் படை வெளியேறியதும் புதிய பிரச்சினை?இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையேயான அமைதி ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து ஹமாஸ் குழுவினர் சொந்த பாலஸ்தீன மக்களையே சுட்டுக் கொன்றுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரு பெரிய கட்சி என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வருகிறது.. விஜய்யை மறைமுகமாக சொன்னாரா வானதி சீனிவாசன்?

ஒரு பெரிய கட்சி என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வருகிறது.. விஜய்யை மறைமுகமாக சொன்னாரா வானதி சீனிவாசன்?2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, வலுவான தலைவர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவார்கள் என்று தமிழக பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. வானதி சீனிவாசன் சூசகமாக கூறியுள்ளார். இந்த கருத்து, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் NDA கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

4 மடங்கு உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் கட்டணம்! எச்சரிக்கைக்கு பிறகு கட்டணம் குறைப்பு! - எவ்வளவு தெரியுமா?

4 மடங்கு உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் கட்டணம்! எச்சரிக்கைக்கு பிறகு கட்டணம் குறைப்பு! - எவ்வளவு தெரியுமா?தீபாவளியையொட்டி ஆம்னி பேருந்து கட்டணம் கிடுகிடுவென உயர்ந்த நிலையில் அரசின் தலையீட்டிற்கு பிறகு கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

