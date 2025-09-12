வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (08:10 IST)

கலவரம் எதிரொலி.. நேபாள சிறையில் இருந்து 15000 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. ஒரே ஒரு கைதி மட்டும் சரண்..!

இந்தியாவின் அண்டை நாடான நேபாளத்தில் அண்மையில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு கலவரம், நாட்டின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை சீர்குலைத்துள்ளது. பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதுடன், இந்த வன்முறையை பயன்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான கைதிகள் சிறைகளிலிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நேபாளத்தில் நடந்த கலவரத்தின் விளைவாக, 25-க்கும் மேற்பட்ட சிறைகளிலிருந்து சுமார் 15,000-க்கும் அதிகமான கைதிகள் தப்பி ஓடியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, தங்காடி பகுதியில் உள்ள ஒரு சிறையில் இருந்து மட்டும் 692 கைதிகள் தப்பி ஓடியுள்ளனர்.
 
தப்பி ஓடிய கைதிகளில் ஒருவர் மட்டும் மீண்டும் சிறைக்கு வந்து சரணடைந்திருப்பது ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்வு. நேபாளத்தில் புதிய அரசாங்கம் அமைந்த பிறகு, தப்பி ஓடியவர்களுக்கு தண்டனை காலம் அதிகரிக்கப்படலாம் என்ற அச்சத்தில் அவர் சரணடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவருடைய இந்த நடவடிக்கை, புதிய அரசாங்கம் பொறுப்பேற்ற பிறகு, நல்லொழுக்கம் காரணமாக அவர் விடுதலை செய்யப்படலாம் என்ற நம்பிக்கையை அவருக்கு அளித்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில் தப்பி ஓடிய 15,000-க்கும் மேற்பட்ட கைதிகளை மீண்டும் பிடிக்க, நேபாள அரசாங்கம் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.  
 
Edited by Siva

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

