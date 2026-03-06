வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (18:24 IST)

நேபாளத்தில் பாரம்பரிய கட்சிகள் படுதோல்வி.. GenZ ஆதரவு பெற்ற பாடகர் கட்சி அபார வெற்றி..!

நேபாளத்தில் பாரம்பரிய கட்சிகள் படுதோல்வி.. GenZ ஆதரவு பெற்ற பாடகர் கட்சி அபார வெற்றி..!
நேபாள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிரபல ராப் பாடகர் பாலேந்திர ஷா தலைமையிலான தேசிய சுதந்திரக் கட்சி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியை நோக்கி நகர்கிறது. 
 
அந்நாட்டின் 'GenZ' இளைஞர்கள் நடத்திய எழுச்சிமிக்க போராட்டங்களுக்கு பிறகு நடைபெற்ற முதல் தேர்தல் இது என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. தற்போது கிடைத்துள்ள முன்னிலை நிலவரங்களின்படி, மொத்தமுள்ள 165 தொகுதிகளில் 101 இடங்களில் தேசிய சுதந்திர கட்சி முன்னிலை வகிக்கிறது.
 
இந்த தேர்தல் முடிவுகள் நேபாளத்தின் பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு பலத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த பழைய அரசியல் முகங்களை நிராகரித்து, மாற்றத்தை விரும்பும் இளைஞர்களின் குரலாக பாலேந்திர ஷாவின் கட்சி உருவெடுத்துள்ளது.
 
 ஊழல் எதிர்ப்பு மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தம் போன்ற வாக்குறுதிகள் இளம் வாக்காளர்களை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளன. 100 இடங்களை கடந்து பெரும் பெரும்பான்மையை நோக்கி RSP முன்னேறுவது நேபாள அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது. இறுதி முடிவுகள் வெளியாகும் போது அந்நாட்டின் அரசியல் வரைபடம் முழுமையாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

எங்களை விட தேமுதிகவுக்கு அதிகமா?!.. கோபத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி!...

எங்களை விட தேமுதிகவுக்கு அதிகமா?!.. கோபத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி!...கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்த அனைத்து கட்சிகளும் இந்த முறையும் திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருக்கிறது.

10ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய மாணவிக்கு திடீரென பிறந்த குழந்தை.. குப்பை தொட்டியில் வீசியதால் பரபரப்பு..!

10ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய மாணவிக்கு திடீரென பிறந்த குழந்தை.. குப்பை தொட்டியில் வீசியதால் பரபரப்பு..!தெலங்கானாவில் அதிர்ச்சிகரமான ஒரு சம்பவமாக, 16 வயது மாணவி ஒருவர் தனியார் ஸ்கேனிங் மையத்தின் கழிவறையில் குழந்தையை பெற்றெடுத்தார்.

ஈரான் போரால் 1000 டன் இந்திய கன்டெய்னர்கள் முடக்கம்.. அழுகும் நிலையில் வேளாண் பொருட்கள்..!

ஈரான் போரால் 1000 டன் இந்திய கன்டெய்னர்கள் முடக்கம்.. அழுகும் நிலையில் வேளாண் பொருட்கள்..!மத்திய கிழக்கில் நிலவும் அமெரிக்க-ஈரான் போரினால் துபாயின் ஜபல் அலி துறைமுகத்தில் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட சுமார் 800 முதல் 1,000 கன்டெய்னர்கள் முடங்கியுள்ளன. இதனால் அம்மாநில விவசாயிகள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் பல கோடி ரூபாய் நிதி இழப்பைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.

ஈரான் எதிராக களமிறங்கும் இன்னொரு நாடு.. தூதர்களை திரும்ப பெற்றதால் பரபரப்பு..!

ஈரான் எதிராக களமிறங்கும் இன்னொரு நாடு.. தூதர்களை திரும்ப பெற்றதால் பரபரப்பு..!மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், அஜர்பைஜான் தனது தூதர்களை ஈரானிலிருந்து திரும்ப பெற்றுள்ளது.

அமெரிக்கா ஏன் அனுமதி கொடுக்கணும்!.. மோடியை விளாசிய ஸ்டாலின்..

அமெரிக்கா ஏன் அனுமதி கொடுக்கணும்!.. மோடியை விளாசிய ஸ்டாலின்..ஈரான் அணு ஆயுதம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததால் அந்நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த சில நாட்களாகவே தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com