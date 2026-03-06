நேபாளத்தில் பாரம்பரிய கட்சிகள் படுதோல்வி.. GenZ ஆதரவு பெற்ற பாடகர் கட்சி அபார வெற்றி..!
நேபாள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிரபல ராப் பாடகர் பாலேந்திர ஷா தலைமையிலான தேசிய சுதந்திரக் கட்சி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியை நோக்கி நகர்கிறது.
அந்நாட்டின் 'GenZ' இளைஞர்கள் நடத்திய எழுச்சிமிக்க போராட்டங்களுக்கு பிறகு நடைபெற்ற முதல் தேர்தல் இது என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. தற்போது கிடைத்துள்ள முன்னிலை நிலவரங்களின்படி, மொத்தமுள்ள 165 தொகுதிகளில் 101 இடங்களில் தேசிய சுதந்திர கட்சி முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த தேர்தல் முடிவுகள் நேபாளத்தின் பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு பலத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த பழைய அரசியல் முகங்களை நிராகரித்து, மாற்றத்தை விரும்பும் இளைஞர்களின் குரலாக பாலேந்திர ஷாவின் கட்சி உருவெடுத்துள்ளது.
ஊழல் எதிர்ப்பு மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தம் போன்ற வாக்குறுதிகள் இளம் வாக்காளர்களை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளன. 100 இடங்களை கடந்து பெரும் பெரும்பான்மையை நோக்கி RSP முன்னேறுவது நேபாள அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது. இறுதி முடிவுகள் வெளியாகும் போது அந்நாட்டின் அரசியல் வரைபடம் முழுமையாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
