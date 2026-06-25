  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. more than hundred people died in venizula earthquake
Written By
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (20:24 IST)

நிலைகுலைய வைத்த நிலநடுக்கம்!.. வெனிசுலாவில் 164 பேர் மரணம்!...

venizula
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (20:24 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (20:26 IST)
google-news
அமெரிக்காவில் உள்ள நாடுகளில் வெனிசுலாவும் ஒன்று. இந்த நாட்டில் இந்திய நேரப்படி இந்த அதிகாலை 3 மணி அளவில் சக்தி வாய்ந்த இரண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவுகோலில் இந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகியிருந்தது.

இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக வெனிசுலாவின் தலைநகரான கராகஸ் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளும், வணிக  வளங்களும் சீட்டுக்கட்டுகள் போல சரிந்து விழுந்தது. அந்த பகுதி முழுவதும் தூசு மண்டலமாக காணப்படுகிறது.

எனவே மக்கள் வீதிகளில் பீதியில் உறைந்து ஓடினார்கள். இடுபாடுகளில் சிக்கிய தங்களின் உறவினர்களை மக்கள் தேடி தவித்து வருகிறார்கள். ஒரு பக்கம் அவர்களை மீட்கும் பணியில் மீட்பு குழுவினரும், தன்னார்வலர்களும் போராடி வருகிறார்கள்..

இந்த நிலநடுக்கத்தால் இதுவரை 164 பேர் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறார்கள். நூற்றுக்கணக்கான கட்டிடங்கள் இடிந்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..
அடுத்த கட்டுரையில்
எ.வ.வேலு!.. 40 இடங்களில் சோதனை!.. கணக்கில் வராத 40 லட்சம் பறிமுதல்!..

நிலைகுலைய வைத்த நிலநடுக்கம்!.. வெனிசுலாவில் 164 பேர் மரணம்!...

நிலைகுலைய வைத்த நிலநடுக்கம்!.. வெனிசுலாவில் 164 பேர் மரணம்!...அமெரிக்காவில் உள்ள நாடுகளில் வெனிசுலாவும் ஒன்று. இந்த நாட்டில் இந்திய நேரப்படி இந்த அதிகாலை 3 மணி அளவில் சக்தி வாய்ந்த இரண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. 7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவுகோலில் இந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகியிருந்தது.

பதவி பறிக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் பதவி!.. பழனிச்சாமி அறிவிப்பு..

பதவி பறிக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் பதவி!.. பழனிச்சாமி அறிவிப்பு..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக ஆட்சியைப் பிடித்தது. திமுகவோ எதிர்க்கட்சி கட்சியாக மாறியது.

திருவண்ணாமலை கோவில் பணி!.. நேர்முக தேர்வு ரத்து!.. தவெக அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி...

திருவண்ணாமலை கோவில் பணி!.. நேர்முக தேர்வு ரத்து!.. தவெக அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி...தமிழகத்தில் தவெக அரசு அமைந்தவுடன் அனைத்து துறைகளிலும் நடைபெற்று வரும் முறைகேடுகள், ஊழல்கள் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு களையப்பட்டு வருகிறது.

பாஸ்போர்ட் கட்டணம் உயர்வு!.. மத்திய அரசு அதிரடி!..

பாஸ்போர்ட் கட்டணம் உயர்வு!.. மத்திய அரசு அதிரடி!..எந்த நாட்டை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் அந்த நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்கு செல்வது என்றால் பாஸ்போர்ட் தேவைப்படுகிறது.

இனிமே ஒன்றிய அரசு இல்லை!.. முதல்வர் விஜய் எடுத்த அந்த முடிவு!..

இனிமே ஒன்றிய அரசு இல்லை!.. முதல்வர் விஜய் எடுத்த அந்த முடிவு!..மத்தியில் கடந்த மூன்று முறையும் பாஜகவை வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்து நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து இந்தியாவின் பிரதமராக நீடித்து வருகிறார்.