ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026 (09:58 IST)

இஸ்ரேல் அணுசக்தி மையம் அருகே ஈரான் ஏவிய ஏவுகணை.. 40 பேர் படுகாயம்.. பெரும் பதட்டம்..!

இஸ்ரேலின் முக்கியமான அணுசக்தி ஆராய்ச்சி மையம் அமைந்துள்ள டிமோனா நகரின் குடியிருப்பு பகுதியில் ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் 40-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக இஸ்ரேலின் தேசிய அவசர மருத்துவ சேவையான மேகன் டேவிட் அடோம் தெரிவித்துள்ளது. ஈரானின் நதான்ஸ் அணுசக்தி மையத்தின் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இந்த ஏவுகணை ஏவப்பட்டுள்ளது.
 
குடியிருப்பு பகுதியில் ஏவுகணை விழுந்ததில் கட்டிடங்கள் சேதமடைந்ததுடன், காயமடைந்தவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. சர்வதேச அணுசக்தி முகமை இந்த தாக்குதலைக் கவனித்து வருவதாகவும், இருப்பினும் டிமோனாவில் உள்ள நெகேவ் அணு ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது. 
 
அணுசக்தி மையங்களுக்கு அருகிலேயே ஏவுகணைகள் விழுந்து வருவது மத்திய கிழக்கில் பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இது ஒரு மிகப்பெரிய போர் மேகத்தை சூழ்ந்துள்ள நிலையில், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

பர்ஸை ஸ்டேஷனிலேயே மறந்து வைத்துவிட்டு ரயில் ஏறிய இந்திய பெண்.. 1 மணி நேரம் கழித்து நடந்த ட்விஸ்ட்..!

பர்ஸை ஸ்டேஷனிலேயே மறந்து வைத்துவிட்டு ரயில் ஏறிய இந்திய பெண்.. 1 மணி நேரம் கழித்து நடந்த ட்விஸ்ட்..!ஆஸ்திரேலியாவில் இரயில் பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய பெண் ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியான அனுபவம், இறுதியில் நிம்மதியில் முடிந்தது.

நடுவானில் திடீரென பிரிந்த பெண்ணின் உயிர்.. 13 மணி நேரம் பிணத்துடன் பயணம் செய்த பயணிகள்..!

நடுவானில் திடீரென பிரிந்த பெண்ணின் உயிர்.. 13 மணி நேரம் பிணத்துடன் பயணம் செய்த பயணிகள்..!ஹாங்காங்கிலிருந்து லண்டன் நோக்கி பயணித்த பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில், 60 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் பயணி ஒருவர் புறப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்திலேயே உயிரிழந்தார். விமானம் நடுவானில் இருந்தபோது இந்த துயரம் நிகழ்ந்தாலும், உயிரிழப்பு மருத்துவ அவசரநிலையாக கருதப்படாததால் விமானிகள் பயணத்தை தொடர முடிவெடுத்தனர். சுமார் 13.5 மணிநேர பயணத்தின்போது, அப்பெண்ணின் உடல் விமானத்தின் பின்புற கேலரி பகுதியில் வைக்கப்பட்டது.

48 மணி நேரத்தில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்கனும்.. இல்லாவிட்டால்? டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!

48 மணி நேரத்தில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்கனும்.. இல்லாவிட்டால்? டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியுள்ளதால், உலக நாடுகளுக்கு செல்லும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

5 மாநில தேர்தல் முடிந்ததும் பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் விலை ஏறும்!.. அதிர்ச்சி கொடுத்த ராகுல் காந்தி...

5 மாநில தேர்தல் முடிந்ததும் பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் விலை ஏறும்!.. அதிர்ச்சி கொடுத்த ராகுல் காந்தி...ஈரான் நாட்டை அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்கி வருவதால் இந்தியாவிலுள்ள பல நாடுகளிலும் கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு!.. தமிழ்நாடு எப்போது?..

புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு!.. தமிழ்நாடு எப்போது?..நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்.

