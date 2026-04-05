Last Updated : ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல் 2026 (08:03 IST)

டிரம்பின் 48 மணி நேர எச்சரிக்கை முட்டாள்தனமானது.. எங்களை தாக்கினால் பதிலடி கொடுப்போம்: ஈரான் எச்சரிக்கை..!

டிரம்பின் 48 மணி நேர எச்சரிக்கை முட்டாள்தனமானது.. எங்களை தாக்கினால் பதிலடி கொடுப்போம்: ஈரான் எச்சரிக்கை..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விடுத்த 48 மணி நேர கெடுவை ஈரான் கடுமையாக நிராகரித்துள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை  மீண்டும் திறக்கவில்லை என்றால், ஈரானின் முக்கிய கட்டமைப்புகள் மீது குண்டு மழை பொழியும்" என டிரம்ப் எச்சரித்திருந்தார். இதற்கு பதிலளித்த ஈரான் ராணுவ ஜெனரல் அலி அப்துல்லாஹி அலியாபாடி, டிரம்பின் இந்த மிரட்டல் முட்டாள்தனமான செயல்" என்று சாடியுள்ளார்.
 
பிப்ரவரி 28 அன்று தொடங்கிய அமெரிக்க-ஈரான் போர் தற்போது ஆறாவது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. இதுவரை ஈரானில் 3,500-க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். டிரம்பின் முந்தைய 10 நாள் கெடு ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிலையில், இந்த புதிய எச்சரிக்கை போர் மேகங்களை இன்னும் வலுப்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஈரானின் புஷெர் அணுமின் நிலையம் அருகே நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை தொடர்ந்து, அங்கிருந்த தொழிலாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். "எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க தளங்கள் மீது பேரழிவு தரும் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படும்" என ஈரான் எச்சரித்துள்ளது.
 
உலக எண்ணெய் விநியோகத்தில் 20 சதவீதத்தை கொண்டுள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டிருப்பது உலகப் பொருளாதாரத்திலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

தேர்தல் வருது!.. மக்களுக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க?!.. ரஜினி கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்!...

தேர்தல் வருது!.. மக்களுக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க?!.. ரஜினி கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்!...இந்திய சினிமாவில் சூப்பர் ஸ்டாராக வலம் வருபவர் ரஜினிகாந்த்.. தற்போது விஜய்க்கு இருப்பது போல 80, 90களில் ரஜினிக்கு ரசிகர்கள் இருந்தார்கள்.

இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் அனுப்பும் ஈரான்!.. எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நீங்குமா?..

இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் அனுப்பும் ஈரான்!.. எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நீங்குமா?..இந்தியா பல வருடங்களாகவே ஈரான், ரஷ்யா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெயை வாங்கி வருகிறது

நிர்வாகிகள் அதிருப்தி!.. தேர்தலில் போட்டியிடாமல் விலகும் திருமாவளவன்!..

நிர்வாகிகள் அதிருப்தி!.. தேர்தலில் போட்டியிடாமல் விலகும் திருமாவளவன்!..திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தல்களை சந்தித்து வருகிறது

குஷ்புவிடம் 3.5 கிலோ தங்கம்!.. சுந்தர்.சியின் வேட்புமனுவில் தகவல்!..

குஷ்புவிடம் 3.5 கிலோ தங்கம்!.. சுந்தர்.சியின் வேட்புமனுவில் தகவல்!..தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களை இயக்கியவர் சுந்தர்.சி. பல திரைப்படங்களில் இவர் நடித்திருக்கிறார்.

20 வருடங்களில் முதல்முறை!.. ஈரான் போரில் பல விமானங்களை இழந்த அமெரிக்கா!....

20 வருடங்களில் முதல்முறை!.. ஈரான் போரில் பல விமானங்களை இழந்த அமெரிக்கா!....ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என சொல்லி அந்த நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் துவங்கிய போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் நடந்து வருகிறது.

