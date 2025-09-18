வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (11:26 IST)

இனிமேல் மொபைல் போன்கள் தேவைப்படாதா? மெட்டா அறிமுகம் செய்த ஏஐ கண்ணாடி..!
உலகம் முழுவதும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பயன்பாடு உச்சத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மொபைல் போன் இல்லாதவர்களை காண்பது அரிதாகிவிட்டது. இந்த நிலையை மாற்றும் வகையில், மெட்டா நிறுவனம், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட் கண்ணாடியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மெட்டா நிறுவனத்தின் தலைவர் மார்க் சக்கர்பெர்க், இந்த கண்டுபிடிப்பு அறிவியலில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 12 மெகாபிக்சல் கேமரா, மேப் வசதி, புகைப்படங்களை பார்க்கும் அம்சம், வாட்ஸ்அப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற செயலிகளை பயன்படுத்தும் வசதி என அனைத்து அம்சங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், பயனர்கள் தங்கள் கைகளில் ஸ்மார்ட்போனை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் குறைந்துவிடும்.
 
இந்த AI கண்ணாடியின் இந்திய மதிப்பு சுமார் ₹70,300 ஆகும். இது செப்டம்பர் 30 முதல் விற்பனைக்கு வர உள்ளது. இந்த புதிய தொழில்நுட்பம், ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு மாற்றாக இருக்குமா அல்லது கூடுதல் சாதனமாக இருக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 
 
இன்று 21 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

இன்று 21 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர் உள்ளிட்ட 21 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால், ஆட்சியில் பங்கு கேட்போம்: கே.எஸ்.அழகிரி அதிரடி பேச்சு..!

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால், ஆட்சியில் பங்கு கேட்போம்: கே.எஸ்.அழகிரி அதிரடி பேச்சு..!மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைத்தால், ஆட்சியில் பங்கு கேட்போம் என முன்னாள் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி பரபரப்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். சிதம்பரம் நகரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்தார்.

பாகிஸ்தானை தாக்கும் நாடுகள் மீது நாங்கள் தாக்குவோம்: சவுதி அரேபியா அதிரடி அறிவிப்பு..!

பாகிஸ்தானை தாக்கும் நாடுகள் மீது நாங்கள் தாக்குவோம்: சவுதி அரேபியா அதிரடி அறிவிப்பு..!சவுதி அரேபியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே ஒரு முக்கியமான பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, இரு நாடுகளில் ஒன்று தாக்கப்படும் பட்சத்தில், அது மற்ற நாட்டின் மீதான தாக்குதலாக கருதப்படும். இந்த ஒப்பந்தம் சர்வதேச அளவில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

காசாவில் போர் பதற்றம்: இஸ்ரேலின் தரைப்படை தாக்குதல்!

காசாவில் போர் பதற்றம்: இஸ்ரேலின் தரைப்படை தாக்குதல்!காசாவில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், இஸ்ரேல் தனது தரைப்படை தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளது. இஸ்ரேலிய படைகள் காசா நகரத்திற்குள் முன்னேறி வருவதால், அப்பகுதியில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை: விஜய்யின் புதிய வியூகம்!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை: விஜய்யின் புதிய வியூகம்!'தமிழக வெற்றி கழகம்' கட்சியின் தலைவர் விஜய், தமிழகம் முழுவதும் இரண்டு கோடி உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கும் இலக்கை அறிவித்துள்ளார். இந்த இலக்கை எட்டும் விதமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் உறுப்பினர் சேர்க்கை பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

