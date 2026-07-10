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கடுமையான வெயில்!.. ஜெர்மனியில் 5120 பேர் பலி!..
எல் நினோ காரணமாக பிரான்ஸ், ஸ்பெயின், ஜெர்மனி உள்ளிட்ட பல ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கடந்த பல நாட்களாகவே வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இதுவரை குளுரில் மட்டுமே வாழ்ந்து வந்த அந்நாட்டு மக்கள் வெயிலை தாங்க முடியாமல் பெரும் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள்..
இத்தனைக்கும் அங்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸகவே இருக்கிறது. ஆனாலும் வெயிலை தாங்கக்கூடிய வீடுகளோ காற்றோட்டமோ அந்த நாடுகளில் இல்லை என்பதால் மக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள். இதுவரை பலரும் இறந்தும் போயிருக்கிறார்கள்.. எனவே அரசு சார்பில் சாலைகளில் வாகனங்கள் மூலம் மக்களின் மீது தண்ணீரும் தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக ஜெர்மனியில் வரலாறு காணாத வெப்பம் நிலவி வருகிறது. ஜெர்மனி நாட்டில் நடப்பாண்டில் வெப்ப அலை காரணமாக இதுவரை 5120 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் பெரும்பாலான மரணங்கள் ஜூன் மாதம் இறுதியில் பதிவாகியிருக்கிறது. அதில் 75 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களே அதிகம் என சொல்லப்படுகிறது.
ஜெர்மனியில் மட்டுமல்லாமல் பல ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் வெயில் காரணமாக 70 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் அதிகமாக மரணமடைந்துவிட்டனர்.
இத்தனைக்கும் அங்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸகவே இருக்கிறது. ஆனாலும் வெயிலை தாங்கக்கூடிய வீடுகளோ காற்றோட்டமோ அந்த நாடுகளில் இல்லை என்பதால் மக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள். இதுவரை பலரும் இறந்தும் போயிருக்கிறார்கள்.. எனவே அரசு சார்பில் சாலைகளில் வாகனங்கள் மூலம் மக்களின் மீது தண்ணீரும் தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக ஜெர்மனியில் வரலாறு காணாத வெப்பம் நிலவி வருகிறது. ஜெர்மனி நாட்டில் நடப்பாண்டில் வெப்ப அலை காரணமாக இதுவரை 5120 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் பெரும்பாலான மரணங்கள் ஜூன் மாதம் இறுதியில் பதிவாகியிருக்கிறது. அதில் 75 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்களே அதிகம் என சொல்லப்படுகிறது.
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இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் 13 பள்ளிகள் மூடப்படுகிறதா? அதில் பாதிக்கும் மேல் எந்த மாநிலத்தில்?
கல்வி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய UDISE+ அறிக்கையின்படி, 2025-26 கல்வியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் சராசரியாக தினமும் 13 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் மொத்தம் 4,791 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதில் அதிகபட்சமாக மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் 2,426 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதற்கு அடுத்தபடியாக தெலங்கானா (1,392), மேற்கு வங்காளம் (568), ஆந்திரப் பிரதேசம் (474) மற்றும் தமிழ்நாடு (369) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.
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ஸ்கிரீன்ஷாட்கள், புகைப்படங்கள், பி.டி.எஃப் டிக்கெட் செல்லாது: ரயில்வே துறை அதிரடி அறிவிப்பு..
ரயில்வே நிர்வாகம், ‘ரெயில் ஒன்’ செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படும் முன்பதிவில்லாத டிக்கெட்டுகள் குறித்த புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, பயணத்தின் போது ரெயில் ஒன் செயலியில் உள்ள அசல் டிக்கெட்டை மட்டுமே அதிகாரிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஸ்கிரீன்ஷாட்கள், புகைப்படங்கள், பி.டி.எஃப் பிரதிகள் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் பகிரப்படும் டிக்கெட்டுகள் செல்லாது என தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.