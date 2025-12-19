வெள்ளை மாளிகையில் டிரம்ப் வைத்த கிறிஸ்துமஸ் விருந்து.. ’தசாவதாரம் பட நடிகை பங்கேற்பு..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் வழங்கிய பிரம்மாண்டமான கிறிஸ்துமஸ் விருந்தில் பாலிவுட் நடிகை மல்லிகா ஷெராவத் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். வாஷிங்டனில் நேற்று இரவு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இது தொடர்பான புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ள மல்லிகா, வெள்ளை மாளிகையின் இந்த அழைப்பு தனக்கு கிடைத்த நம்ப முடியாத கௌரவம் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு முன்னாள் அதிபர் ஒபாமா காலத்திலும் அவர் வெள்ளை மாளிகைக்கு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
உலகளாவிய முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்ற இந்த விழாவில், இந்திய திரைத்துறையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி மல்லிகா ஷெராவத் கலந்துகொண்டது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Edited by Mahendran