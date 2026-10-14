மகிந்த ராஜபக்ச கவலைக்கிடம்!.. தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதி!...
2005ம் வருடம் முதல் 201ம் வருடம் வரை இலங்கை அதிபராகவும் அதன்பின் பிரதமராகவும் பதவி வகித்தவர் மஹிந்த ராஜபக்ச. இவர் ஆட்சியில் இருந்தபோதுதான் 30 வருடங்களாக இலங்கை அரசுக்கு சிம்மசொப்பனமாக இருந்த விடுதலை புலிகள் போரில் தோற்றுப் போனார்கள்.
அதைத் தொடர்ந்து விடுதலைப் புலிகள் பலரையும் கொடூரமாக இலங்கை ராணுவப்படை கொலை செய்தது. விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனும் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.
வயது மற்றும் உடல்நிலை பாதிப்பு காரணமாக கடந்த சில வருடங்களாகவே அரசியலில் ஆக்டிவாக ராஜபக்சே இல்லை. அவருக்கு தற்போது 80 வயது ஆகிறது. இந்நிலையில், உடல்நலக் கோளாறு காரணமாக நேற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ராஜபக்சவின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
வயது மற்றும் உடல்நிலை பாதிப்பு காரணமாக கடந்த சில வருடங்களாகவே அரசியலில் ஆக்டிவாக ராஜபக்சே இல்லை. அவருக்கு தற்போது 80 வயது ஆகிறது. இந்நிலையில், உடல்நலக் கோளாறு காரணமாக நேற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ராஜபக்சவின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.