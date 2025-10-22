புதன், 22 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (09:48 IST)

9 மாத குழந்தையுடன் பனி படர்ந்த சிகரத்தில் ஏறியதல் விபரீதம்: பெற்றோரின் பொறுப்பற்ற செயலுக்கு கண்டிப்பு!

9 மாத குழந்தையுடன் பனி படர்ந்த சிகரத்தில் ஏறியதல் விபரீதம்: பெற்றோரின் பொறுப்பற்ற செயலுக்கு கண்டிப்பு!
போலந்தின் மிக உயரமான சிகரமான ரைசி மலையில் , ஒன்பது மாத குழந்தையுடன் லிதுவேனியன் தம்பதியினர் மேற்கொண்ட சாகசம், பொதுமக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆபத்தான வானிலை, கடும் பனி மற்றும் எச்சரிக்கைகளையும் மீறி, எந்தவிதமான பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இன்றி அவர்கள் மலையேற முயற்சித்துள்ளனர்.
 
முறையான சாதனங்கள் இல்லாததால், பனிபடர்ந்த சிகரத்தில் இருந்து கீழே இறங்க முடியாமல் அந்த தம்பதியினர் சிக்கி கொண்டனர். தந்தை, மலையேற்ற வழிகாட்டியிடம் கிராம்ப்பன்களை இரவல் கேட்க முயன்றது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
 
நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த ஒரு வழிகாட்டி, அந்த குழந்தையை பத்திரமாக தூக்கி சென்று காப்பாற்றினார். அதிர்ஷ்டவசமாக, அக்குடும்பம் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டது.
 
இந்தச் சம்பவம் வீடியோவாக பரவி வைரலான நிலையில், பலரும் சமூக ஊடகங்களில் பெற்றோரின் பொறுப்பற்ற செயலை கடுமையாகக் கண்டித்து வருகின்றனர். "குழந்தையின் பாதுகாப்பை பணயம் வைத்தது நம்பமுடியாதது; காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். பெற்றோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற விவாதமும் எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

உடுக்கை அடித்தால் தானாக திறக்கும் கோவில் நடை! ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அதிசயத்தை காண குவிந்த மக்கள்!

உடுக்கை அடித்தால் தானாக திறக்கும் கோவில் நடை! ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அதிசயத்தை காண குவிந்த மக்கள்!கர்நாடகாவில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் திருவிழா அன்று உடுக்கை அடிக்கும்போது நடை தானாக திறப்பதை காண ஏராளமான பக்தர்கல் குவிந்தனர்.

H1B VISA தளர்வு: ஒருவழியாக மனமிறங்கிய அமெரிக்கா! - யார் யாருக்கு தெரியுமா?

H1B VISA தளர்வு: ஒருவழியாக மனமிறங்கிய அமெரிக்கா! - யார் யாருக்கு தெரியுமா?சமீபத்தில் அமெரிக்கா செல்லும் வெளிநாட்டினருக்கான H1B VISA பெறுவதற்கான கட்டணத்தை அதிகரித்த அமெரிக்கா தற்போது அதில் தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது.

கனடாவை தொடர்ந்து நேதன்யாகுவை கைது செய்ய காத்திருக்கும் நாடுகள்! - சிக்கலில் இஸ்ரேல் பிரதமர்!

கனடாவை தொடர்ந்து நேதன்யாகுவை கைது செய்ய காத்திருக்கும் நாடுகள்! - சிக்கலில் இஸ்ரேல் பிரதமர்!இஸ்ரேல் - காசா போரில் அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இஸ்ரேல் பிரதமர் கால் வைத்தால் கைது செய்யப்படுவார் என பல நாடுகளும் அறிவித்துள்ளன.

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தியா' கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீட்டில் சுமுகமான உடன்பாடு எட்டப்படாமல் கடுமையான முரண்பாடு நிலவுகிறது. இதன் விளைவாக, கூட்டணிக்குள் உள்ள கட்சிகளே 10க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளன.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்.. சிபிஐ-க்கு உதவ பெண் ஐ.ஜி உள்பட 2 அதிகாரிகள் நியமனம்.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்.. சிபிஐ-க்கு உதவ பெண் ஐ.ஜி உள்பட 2 அதிகாரிகள் நியமனம்.கரூரில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ள நிலையில், சிபிஐ தனது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com