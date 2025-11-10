திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (11:31 IST)

இந்தியாவை வங்கதேசத்தில் இருந்து தாக்க சதியா? ஹபீஸ் சயீத் திட்டம் என தகவல்..!

லஷ்கர்-இ-தைபா பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் ஹபீஸ் சயீத், வங்கதேசம் வழியாக இந்தியாவுக்கு எதிராக புதிய பயங்கரவாத தாக்குதலை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக, தனது நெருங்கிய கூட்டாளிகளில் ஒருவரை அவர் வங்கதேசத்துக்கு அனுப்பியுள்ளதாக, லஷ்கர் தளபதி ஒருவர் அண்மையில் நடந்த பொதுக் கூட்டத்தில் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஹபீஸ் சயீத் அனுப்பியதாக கூறப்படும் இந்தக்கூட்டாளி, வங்கதேசத்தில் உள்ள இளைஞர்களை 'ஜிஹாத்' என்ற பெயரில் தூண்டிவிட்டு, அவர்களுக்கு பயங்கரவாத பயிற்சி அளித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
அக்டோபர் 30 அன்று பாகிஸ்தானின் கைர்பூர் டமேவாலியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய லஷ்கர் தளபதி சைஃபுல்லா சைஃப், இந்தியாவுக்கு எதிராக 'ஜிஹாத்' செய்ய வெளிப்படையாக அழைப்பு விடுத்தார். மேலும், "எங்கள் ஆட்கள் கிழக்கு பாகிஸ்தானில் சுறுசுறுப்பாக உள்ளனர், இந்தியாவுக்கு பதிலடி கொடுக்க தயாராக உள்ளனர்" என்று அவர் கூறினார்.
 
2008 மும்பை தாக்குதல் உள்ளிட்ட முக்கிய தாக்குதல்களின் மூளையாக செயல்பட்ட ஹபீஸ் சயீத், தற்போது பாகிஸ்தான் சிறையில் 78 ஆண்டுகள் தண்டனை அனுபவித்தாலும், சிறைக்குள் இருந்தே செயல்படுவதாக கூறப்படுகிறது. பாகிஸ்தானின் ஆதரவுடனேயே இத்தகைய சதித் திட்டங்கள் தொடர்ந்து நடப்பதாக இந்தியா குற்றம் சாட்டி வருகிறது.
 
டாக்டர் வீட்டில் ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகள்.. தீவிரவாதிகளுக்கு உதவியா?

டாக்டர் வீட்டில் ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகள்.. தீவிரவாதிகளுக்கு உதவியா?தலைநகர் டெல்லிக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத் பகுதியில் இருந்து 350 கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட், ஒரு ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகளை ஒரு டாக்டர் வீட்டில் இருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!கோவாவில் நடைபெற்ற சவால் நிறைந்த விளையாட்டு போட்டி ஒன்றில் பங்கேற்று, நிர்ணயித்த இலக்கை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

அகதிகளுடன் சென்ற படகு கடலில் மூழ்கி விபத்து: 100 பேரை காணவில்லை?

அகதிகளுடன் சென்ற படகு கடலில் மூழ்கி விபத்து: 100 பேரை காணவில்லை?மியான்மரில் இருந்து ரோஹிங்கியா அகதிகளை ஏற்றி சென்ற ஒரு படகு, தாய்லாந்து - மலேசியா கடல் எல்லையை ஒட்டிய லங்காவி தீவு பகுதியில் கடலில் மூழ்கி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த படகில் இருந்த 100க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி, சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாரத்தின் முதல் நாளே பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிப்டி நிலவரம்..!

வாரத்தின் முதல் நாளே பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிப்டி நிலவரம்..!பங்குச்சந்தை கடந்த வாரம் சரிவில் இருந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் பெரும் நஷ்டம் அடைந்த நிலையில், இன்று வாரத்தின் முதல் நாளில் பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டிருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மீண்டும் உச்சத்திற்கு செல்லும் தங்கம் விலை.. ரூ.91,000ஐ தாண்டிய ஒரு சவரன்..!

மீண்டும் உச்சத்திற்கு செல்லும் தங்கம் விலை.. ரூ.91,000ஐ தாண்டிய ஒரு சவரன்..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக குறைந்து வந்தது. இந்த சூழலில், இன்று வாரத்தின் முதல் நாளில் தங்கம் விலை திடீரென உயர்ந்திருப்பது பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

