நேபாளம் - சீனா எல்லையில் ஏரி உடைந்து மீண்டும் வெள்ளம்!.. மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!...
வடக்கு நேபாளத்தில் நேற்று முன் தினம் மாலை திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக மக்கள் குடியிருந்த வீடுகளும், கட்டிடங்களும், பல வாகனங்களும் அடித்து செல்லப்பட்டன. இதில் மனிதர்களும் அடக்கும்.. இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி கிட்டத்தட்ட 400-க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..
பலரின் உடல்களும் ஆற்றம் கரையோரத்தில் ஒதுங்கி கிடக்கிறது. இறந்து போன உடல்களை மீட்கும் பணியில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் 1000-க்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை அவர்களை நிலை என்னவென தெரியவில்லை இதில் இந்தியர்களும் அடக்கம்.. அதேபோல் 83 தமிழர்கள் நிலை இதுவரை என்னவென்று தெரியவில்லை..
இந்நிலையில்தான் நேபாளம் - சீனா எல்லையில் பனிச்சரிவால் உருவான ஏரியின் கரை உடைந்து மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, நேபாளம் மற்றும் சீனா, திபெத் பகுதிகளில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் உடனடியாக பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்லுமாறு இரு நாடுகளும் அவசர எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.
குறிப்பாக கோஷி ஆற்றங்கரையோர மக்களும், மீட்பு பணியாளர்களும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் வெள்ளம் வந்திருப்பதால் சீனா, நேபாள அரசுகள் மீட்பு பணியை நிறுத்தியிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் நேபாளம் - சீனா எல்லையில் பனிச்சரிவால் உருவான ஏரியின் கரை உடைந்து மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, நேபாளம் மற்றும் சீனா, திபெத் பகுதிகளில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் உடனடியாக பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்லுமாறு இரு நாடுகளும் அவசர எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.
குறிப்பாக கோஷி ஆற்றங்கரையோர மக்களும், மீட்பு பணியாளர்களும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் வெள்ளம் வந்திருப்பதால் சீனா, நேபாள அரசுகள் மீட்பு பணியை நிறுத்தியிருக்கிறது.