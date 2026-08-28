  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. lake broker and again waterflood in nepal
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (13:16 IST)

நேபாளம் - சீனா எல்லையில் ஏரி உடைந்து மீண்டும் வெள்ளம்!.. மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!...

nepal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (13:17 IST)
google-news
வடக்கு நேபாளத்தில் நேற்று முன் தினம் மாலை திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக மக்கள் குடியிருந்த வீடுகளும், கட்டிடங்களும், பல வாகனங்களும் அடித்து செல்லப்பட்டன. இதில் மனிதர்களும் அடக்கும்.. இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி கிட்டத்தட்ட 400-க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..

பலரின் உடல்களும் ஆற்றம் கரையோரத்தில் ஒதுங்கி கிடக்கிறது. இறந்து போன உடல்களை மீட்கும் பணியில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் 1000-க்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை அவர்களை நிலை என்னவென தெரியவில்லை இதில் இந்தியர்களும் அடக்கம்.. அதேபோல் 83 தமிழர்கள் நிலை இதுவரை என்னவென்று தெரியவில்லை..

இந்நிலையில்தான் நேபாளம் - சீனா எல்லையில் பனிச்சரிவால் உருவான ஏரியின் கரை உடைந்து மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, நேபாளம் மற்றும் சீனா, திபெத் பகுதிகளில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் உடனடியாக பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்லுமாறு இரு நாடுகளும் அவசர எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.

குறிப்பாக கோஷி ஆற்றங்கரையோர மக்களும், மீட்பு பணியாளர்களும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் வெள்ளம் வந்திருப்பதால் சீனா, நேபாள அரசுகள் மீட்பு பணியை நிறுத்தியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
போனஸை கட் செய்த டிசிஎஸ் நிறுவனம்.. ஏஐ டெக்னாலஜி தாக்கமா?

வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாத நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்.. நீதிமன்றம் கண்டனம்...

வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாத நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்.. நீதிமன்றம் கண்டனம்...சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின்போது, தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக விலக்கு கோரிய விவகாரம் தொடர்பாக நீதிபதி கடுமையான கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

சோனியா காந்தி சுயசரிதை புத்தகம் வெளியிட இருந்த நிறுவனம்.. திடீரென பின்வாங்கியது ஏன்?

சோனியா காந்தி சுயசரிதை புத்தகம் வெளியிட இருந்த நிறுவனம்.. திடீரென பின்வாங்கியது ஏன்?காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி எழுதியுள்ள சுயசரிதை புத்தகத்தின் வெளியீட்டில் முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பேனா சிலை அவசியமா என ஸ்டாலின் கேட்டார்!.. எ.வ.வேலு பேச்சு....

பேனா சிலை அவசியமா என ஸ்டாலின் கேட்டார்!.. எ.வ.வேலு பேச்சு....கடந்த திமுக ஆட்சியில் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் மு.கருணாநிதியின் தமிழ் பணிகள் மற்றும் இலக்கிய பங்களிப்பை போற்றும் வகையில் சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு அருகில் கடலுக்குள் ரூ.81 கோடி செலவில் பேனா நினைவுச் சின்னத்தை அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டது.

திடீரென புழல் சிறைக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்.. பெண் கைதிகள் இருக்கும் இடத்தில் ஆய்வா?

திடீரென புழல் சிறைக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்.. பெண் கைதிகள் இருக்கும் இடத்தில் ஆய்வா?தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், சென்னை புழலில் உள்ள மத்திய சிறைச்சாலைக்கு இன்று முற்பகலில் திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சிறைத்துறை அதிகாரிகளுடன் புழல் சிறை வளாகத்துக்கு சென்ற முதல்வர் விஜயின் திடீர் வருகை அங்கிருந்த அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.

நேபாளத்தில் சிக்கிய தமிழர்கள் மீட்பு!. விமானம் மூலம் இன்று சென்னை வர ஏற்பாடு!..

நேபாளத்தில் சிக்கிய தமிழர்கள் மீட்பு!. விமானம் மூலம் இன்று சென்னை வர ஏற்பாடு!..நேற்று நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்டனர்