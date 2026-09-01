அமெரிக்காவில் இரு தோழிகளை கொலை செய்த கேரள பெண்... ஓணம் பண்டிகைக்கு பின் நடந்த விபரீதம்..
கேரளத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியாவில் தனது இரண்டு நெருங்கிய தோழிகள் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி அடுத்தடுத்து சில நிமிட இடைவெளியில் இரு சம்பவங்களும் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த கொலைகளுக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து இதுவரை தெளிவான தகவல் வெளியாகவில்லை.
கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் திரிசூரை சேர்ந்த அஞ்சனா ஹரி , திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த மேரி மேத்யூ என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுடன் நெருங்கிப் பழகிய கோட்டையத்தை சேர்ந்த அனிலா மீது தற்போது சந்தேகம் திரும்பியுள்ளது. மூவரும் கணவர், குழந்தைகளுடன் அமெரிக்காவில் தனித்தனியாக வசித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அஞ்சனா சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த நிலையில், மேரி சான் ஜோஸ் பகுதியில் உள்ள வீட்டில் கத்திக்குத்து காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். அஞ்சனா உயிரிழந்த விபத்தை ஏற்படுத்தியதாக சந்தேகிக்கப்படும் பெண், நீல நிற காரில் வந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். விபத்து எப்படி நிகழ்ந்தது என்பது குறித்த விசாரணையும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இதற்கிடையே மேரியின் கொலையை அவருக்கு நன்கு தெரிந்த நபரே செய்திருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த அடிப்படையில் அனிலா மீதும் சந்தேகம் வலுத்துள்ளது. மிகவும் நெருக்கமாக இருந்த மூவரும் சமீபத்தில் ஓணம் பண்டிகையை ஒன்றாக கொண்டாடியதாக கூறப்படும் நிலையில், அடுத்த சில நாட்களிலேயே இந்த சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva