லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் மேயர் ஆகிறாரா கேரள இளம்பெண்.. சென்னைக்கு நெருக்கமானவர்...
கேரளாவில் பிறந்து அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் நித்யா ராமன், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் மேயர் பதவிக்கான தேர்தலில் முன்னிலையில் உள்ளார்.
கடந்த நவம்பர் 3-ஆம் தேதி நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படும் இத்தேர்தலில் அவர் வெற்றி பெற்றால், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸின் முதல் இந்திய-அம்ச மேயர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைப்பார். ஹார்வர்ட் மற்றும் எம்.ஐ.டி கல்வி நிறுவனங்களில் பட்டம் பெற்ற இவர், சென்னை போன்ற பகுதிகளில் நலிந்த மக்களுக்காக 'டிரான்ஸ்பரண்ட் சென்னை' அமைப்பைத் தொடங்கி பணியாற்றியுள்ளார்.
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வீடற்ற மக்களின் நலனுக்காகச் செயல்பட்டு வந்த இவர், கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு சிட்டி கவுன்சில் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று கவனம் ஈர்த்தார். தற்போது நடைபெற்ற நேரலை தொலைக்காட்சி விவாதத்திற்குப் பிறகு, தற்போதைய மேயர் கேரன் பாஸை விட 11 புள்ளிகள் முன்னிலையில் இருப்பதாக பல்கலைக்கழக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் அதிகரித்து வரும் வீடற்றோர் பிரச்சினை மற்றும் விலைவாசி உயர்வுக்குத் தீர்வு காண்பதே தனது பிரதான நோக்கம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். நகரின் வளர்ச்சிக்காகவும், மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் இவர் தீவிரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.