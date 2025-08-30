சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (14:08 IST)

கமலா ஹாரிஸின் பாதுகாப்பு திடீர் ரத்து: அமெரிக்க ரகசிய சேவை விளக்கம்

அமெரிக்காவின் முன்னாள் துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ரகசிய சேவை பாதுகாப்பு, டிரம்ப் நிர்வாகத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்காவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
டிரம்ப் நிர்வாகத்தின்படி, பதவியில் இருந்து விலகிய துணை அதிபர்களுக்கு ஆறு மாதங்கள் வரை மட்டுமே ரகசிய சேவை பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என்பது விதியாகும். இந்த காலக்கெடு முடிவடைந்ததால், கமலா ஹாரிஸின் பாதுகாப்பு நீக்கப்பட்டுள்ளதாக டிரம்ப் நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
 
அமெரிக்காவில், முன்னாள் அதிபர்கள் மற்றும் துணை அதிபர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ரகசிய சேவை பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், விதிமுறைகளின்படி ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பு வழங்க முடியும் என்பதால், இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சில அரசியல் தலைவர்கள், இந்த முடிவு அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என்று விமர்சித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், டிரம்ப் நிர்வாகம் இது ஒரு சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை என்று கூறி வருகிறது.
 
இந்த சம்பவம், அமெரிக்காவில் அரசியல்வாதிகளின் பாதுகாப்பு கொள்கைகள் குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் தூண்டியுள்ளது.

Edited by Mahendran

புல்லட் ரயில் பயணம்.. செமி கண்டக்டர் ஆலை விசிட்! பரபரக்கும் பிரதமரின் ஜப்பான் பயணம்!

புல்லட் ரயில் பயணம்.. செமி கண்டக்டர் ஆலை விசிட்! பரபரக்கும் பிரதமரின் ஜப்பான் பயணம்!ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, ஜப்பான் பிரதமர் இஷிபாவுடன் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பயணித்து வரும் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகிறது.

அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்.. பூத் கமிட்டி அமைப்பது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை..!

அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்.. பூத் கமிட்டி அமைப்பது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை..!அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது மற்றும் வரவிருக்கும் தேர்தல் பணிகள் குறித்து முக்கிய ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

மூப்பனாரை பிரதமர் ஆகவிடாமல் சில சக்திகள் தடுத்துவிட்டது: நிர்மலா சீதாராமன் குற்றச்சாட்டு..!

மூப்பனாரை பிரதமர் ஆகவிடாமல் சில சக்திகள் தடுத்துவிட்டது: நிர்மலா சீதாராமன் குற்றச்சாட்டு..!தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் நிறுவனர் ஜி.கே.மூப்பனாரின் 24வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னையில் நடைபெற்ற அஞ்சலி நிகழ்ச்சியில், மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்துகொண்டு பேசினார். அப்போது, தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் தேவை என்றும், அதற்கான முயற்சியில் அனைவரும் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

ஓய்வுபெறும் நாளில் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் இல்லை.. விதிகளில் திருத்தம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு..!

ஓய்வுபெறும் நாளில் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் இல்லை.. விதிகளில் திருத்தம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு..!தமிழ்நாடு அரசு, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஓய்வு பெறும் நாளில் அவர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கைகளை தவிர்த்து, விதிகளில் திருத்தம் செய்துள்ளது. இந்த புதிய அறிவிப்பு, பணியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

ஜி.கே. மூப்பனார் நினைவு தினம்: ஒரே மேடையில் ஈபிஎஸ், அண்ணாமலை, எல்.கே சுதீஷ்..

ஜி.கே. மூப்பனார் நினைவு தினம்: ஒரே மேடையில் ஈபிஎஸ், அண்ணாமலை, எல்.கே சுதீஷ்..தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் நிறுவனர் ஜி.கே.மூப்பனார் அவர்களின் நினைவு தினத்தையொட்டி சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், அ.தி.மு.க. மற்றும் பா.ஜ.க. தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் பங்கேற்றனர். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com