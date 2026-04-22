புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (11:00 IST)

புதிய அதிபர் பதவியேற்று ஒரே ஒரு மாதம்தான்.. மீண்டும் நேபாளத்தில் மாணவர்கள் போராட்டம்..!

நேபாளத்தில் பாலேந்திர ஷா தலைமையில் புதிய அரசு பதவியேற்ற ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளேயே, அந்த நாட்டு மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட தொடங்கியுள்ளனர். காத்மாண்டு மேயராக இருந்து தேசிய தலைவராக உயர்ந்த பாலேந்திர ஷாவின் அரசுக்கு எதிராக பொதுமக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் அரசியல் அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
 
இந்தத் திடீர் எழுச்சிக்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. முதலாவதாக, அரசியல் கட்சிகளுடன் தொடர்புடைய மாணவர் சங்கங்களை ரத்து செய்த அல்லது முடக்கிய அரசின் முடிவு இளைஞர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் சீருடையுடன் வீதிகளில் இறங்கி அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டு வருகின்றனர். இரண்டாவதாக, இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் 100 ரூபாய்க்கு மேலான பொருட்களுக்கு கட்டாய சுங்க வரி விதித்திருப்பது எல்லைப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதித்துள்ளது. அன்றாட தேவைகளுக்காக இந்தியாவை சார்ந்திருக்கும் ஏழை மக்களுக்கு இது பெரும் சுமையாக மாறியுள்ளது.
 
மூன்றாவதாக, நேபாள உள்துறை அமைச்சர் சுதன் குருங் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள ஊழல் புகார்கள் போராட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளன. வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது மற்றும் நிதி முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளால் அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. நிர்வாக மையமான 'சிங்கா தர்பார்' வரை இந்தப் போராட்டம் நீடிப்பதால், பாலேந்திர ஷா அரசுக்குப் பெரும் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.
 
முதல்ல உங்க புள்ளைக்கு சொல்லிகொடுங்க!. அப்புறம் முட்டு கொடுங்க!.. எஸ்.ஏ.சி-க்கு கிளாஸ் எடுத்த சேரன்!...

முதல்ல உங்க புள்ளைக்கு சொல்லிகொடுங்க!. அப்புறம் முட்டு கொடுங்க!.. எஸ்.ஏ.சி-க்கு கிளாஸ் எடுத்த சேரன்!...நாளைய தீர்ப்பு மூலம் தனது மகன் விஜயை சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர். பல வருடங்கள் உழைத்து சரியாக திட்டமிட்டு விஜயை முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக எஸ்.ஏ.சி மாற்றினார்.

நாளைக்கு தேர்தல்!.. ஓட்டு எப்படி போடணும் தெரியுமா?.. வாங்க பார்ப்போம்!...

நாளைக்கு தேர்தல்!.. ஓட்டு எப்படி போடணும் தெரியுமா?.. வாங்க பார்ப்போம்!...தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ம் தேதியான நாளை 224 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது.

2021ல் பாஜக தோற்றது 10% வித்தியாசத்தில் தான்.. ஆனால் SIRல் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் 11.6%.. 2026 தேர்தல் முடிவு எப்படி இருக்கும்?

2021ல் பாஜக தோற்றது 10% வித்தியாசத்தில் தான்.. ஆனால் SIRல் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் 11.6%.. 2026 தேர்தல் முடிவு எப்படி இருக்கும்?மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தலில் இந்த முறை SIR என்ற 'வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்' என்பது மிக முக்கியமான மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய விவாதமாக உருவெடுத்துள்ளது.

ஐஐடி நுழைவுத்தேர்வில் தோல்வி. 4 ஆண்டு பொறியியல் படிப்பை முடிக்க 6 ஆண்டுகள்.. ஆனால் 1.2 கோடி சம்பளத்தில் வேலை..!

ஐஐடி நுழைவுத்தேர்வில் தோல்வி. 4 ஆண்டு பொறியியல் படிப்பை முடிக்க 6 ஆண்டுகள்.. ஆனால் 1.2 கோடி சம்பளத்தில் வேலை..!கனவு காணும் எவருக்கும் தோல்விகள் என்பது முற்றுப்புள்ளி அல்ல, அவை வெற்றிக்கான தாமதங்கள் மட்டுமே என்பதை ஒரு மென்பொறியாளரின் வாழ்க்கை வரலாறு நிரூபித்துள்ளது.

காலவரையறையின்றி போர்நிறுத்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட டிரம்ப்.. பயந்துட்டியா குமாரு? என நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!

காலவரையறையின்றி போர்நிறுத்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட டிரம்ப்.. பயந்துட்டியா குமாரு? என நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடனான போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை காலவரையறையின்றி நீட்டிப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.

