ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (11:21 IST)

கழுதையின் உதவியால் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த நபர்.. பிடிபட்டது எப்படி?

கழுதையின் உதவியால் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த நபர்.. பிடிபட்டது எப்படி?
துருக்கியின் கெய்சேரி நகரில் நடைபெற்ற ஒரு வினோதமான நகைக்கடை கொள்ளை சம்பவம் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
கடந்த பிப்ரவரி 9-ம் தேதி, முகமூடி அணிந்த 26 வயது இளைஞர் ஒருவர், அங்கிருந்த ஒரு ஃபோர்க்லிஃப்ட் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி நகைக்கடையின் இரும்பு ஷட்டர்களை உடைத்து உள்ளே நுழைந்துள்ளார். அங்கிருந்த சுமார் 150 கிராம் தங்க நகைகளை திருடிக்கொண்டு, பின்னர் ஒரு கழுதையின் மீது ஏறி அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார்.
 
இந்த வினோத கொள்ளையை சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் ஆய்வு செய்த போலீசார், குற்றவாளியை கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து மோதிரங்கள், கழுத்தணிகள் உள்ளிட்ட நகைகள் மீட்கப்பட்டு கடை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. 
விசாரணையில், மது அருந்திவிட்டு மதுக்கடையை தேடி அலைந்தபோது, ஃபோர்க்லிஃப்ட் இயந்திரத்தை கண்டதாகவும், தனது பணக்கஷ்டம் காரணமாக நகைக்கடையை உடைத்ததாகவும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். கொள்ளையடித்த நகைகளை ஒரு கொட்டகையில் மறைத்து வைத்திருந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 ஃபோர்க்லிஃப்ட் மற்றும் கழுதையைப் பயன்படுத்தி நடந்த இந்த நூதன திருட்டு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 
Edited by Siva

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஜெயிக்காது.. ஆனால் திமுகவை தோற்கடித்துவிடும்: அரசியல் விமர்சகர்கள்

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஜெயிக்காது.. ஆனால் திமுகவை தோற்கடித்துவிடும்: அரசியல் விமர்சகர்கள்தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் கைகோர்த்தால், அது தேர்தல் முடிவுகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர்.

ஏசி பெட்டியில் பயணம் செய்த பயணிக்கு கசப்பான அனுபவம்.. ரயில்வே துறை நடவடிக்கை எடுக்குமா?

ஏசி பெட்டியில் பயணம் செய்த பயணிக்கு கசப்பான அனுபவம்.. ரயில்வே துறை நடவடிக்கை எடுக்குமா?இந்திய ரயில்வேயின் மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி பெட்டியில் பயணம் செய்த பயணி ஒருவர், தனக்கு நேர்ந்த கசப்பான அனுபவத்தை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

வங்கதேச புதிய பிரதமர் பதவியேற்பு விழா.. இந்தியாவுக்கு அழைப்பு.. ஆனால் பிரதமர் மோடி போகவில்லை.. என்ன காரணம்?

வங்கதேச புதிய பிரதமர் பதவியேற்பு விழா.. இந்தியாவுக்கு அழைப்பு.. ஆனால் பிரதமர் மோடி போகவில்லை.. என்ன காரணம்?வங்கதேசத்தின் புதிய பிரதமராக பி.என்.பி கட்சி தலைவர் தாரிக் ரஹ்மான் வரும் பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி பதவியேற்க உள்ளார். டாக்காவில் உள்ள நாடாளுமன்ற வளாகத்தின் தெற்கு பிளாசாவில் நடைபெறும் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க விழாவில், அந்நாட்டின் புதிய அமைச்சரவையும் பொறுப்பேற்க உள்ளது.

வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. கனமழை பெய்யுமா?

வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. கனமழை பெய்யுமா?தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, நாளை ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் தமிழகத்தில் வரும் 19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நயினர் நாகேந்திரன் அப்படி பேசமாட்டார்!.. வானதி சீனிவாசன் கருத்து!...

நயினர் நாகேந்திரன் அப்படி பேசமாட்டார்!.. வானதி சீனிவாசன் கருத்து!...இன்று செய்தியாளரிடம் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ‘விஜய் முதலில் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டும்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com