அடுத்தடுத்து ஏவுகணை ஏவி அச்சுறுத்திய வடகொரியா.. போருக்கு தயாராகும் ஜப்பான் - தென்கொரியா.. இன்னொரு போரா?
வடகொரியா மீண்டும் அடுத்தடுத்து ஏவுகணைகளை ஏவி அச்சுறுத்தி வருவதால் ஜப்பான் மற்றும் தென்கொரியா ஆகிய நாடுகள் இன்று காலை முதல் கடும் எச்சரிக்கையுடன் உள்ளன. இன்று அதிகாலை சுமார் 6:00 மணியளவில் வடகொரியாவின் கிழக்குக் கடற்கரை நகரமான சின்போவிலிருந்து பல பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டதாக ஜப்பான் பிரதமர் சனே தகைச்சி உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த ஏவுகணைகள் ஜப்பானின் பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்திற்கு வெளியே விழுந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த ஆக்ரோஷமான நடவடிக்கையை தொடர்ந்து, ஜப்பான் அரசு உடனடியாக அவசரகால நெருக்கடி மேலாண்மை குழுவை கூட்டி, தகவல்களை சேகரிக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் உத்தரவிட்டுள்ளது. அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் தென்கொரியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து இந்த சூழலை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.
இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் வடகொரியா நடத்தும் நான்காவது சோதனை இதுவாகும். ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தீர்மானங்களை மீறி வடகொரியா தொடர்ந்து இத்தகைய ஏவுகணை சோதனைகளை நடத்தி வருவது பிராந்தியத்தில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
