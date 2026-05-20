தொடர்புடைய செய்திகள்
- எரிபொருள் விலை உயர்வு!. Swiggy, Zomato கட்டணம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு!...
- மோடியால் பொருளாதார புயலில் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற முடியாது!.. ராகுல்காந்தி பகீர்!..
- நாட்டை விட்டு வெளியேறு!. இந்திய தொழிலபதிருக்கு ஷாக் கொடுத்த ஜப்பான்!...
- மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. ஒரே வாரத்தில் இருமுறை உயர்ந்ததால் மக்கள் அதிர்ச்சி..!
- இன்று முதல் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு.. லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்ந்த்தால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...!
காற்றிலிருந்து பெட்ரோல், டீசல் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம்.. சக்சஸ் ஆனால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.10?
திரைப்படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்பத்தை ஜப்பான் கண்டறிந்துள்ளது. காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து, நேரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருளை தயாரிக்கும் முறையை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான 'ஈனியோஸ்' உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த தொழில்நுட்பத்தின் முதல் கட்டத்தில், 'டைரக்ட் ஏர் கேப்சர்' முறை மூலம் காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு பிரிக்கப்படுகிறது. இரண்டாம் கட்டத்தில், சூரிய மற்றும் காற்றாலை மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி, நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜன் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இறுதியாக, இவை இரண்டும் 'பிஷர்-ட்ரோப்ஸ்' எனும் வேதியியல் செயல்முறை மூலம் இணைக்கப்பட்டு, செயற்கை எரிபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது பாரம்பரிய பெட்ரோல், டீசலை போலவே வாகனங்களில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
தற்போது தினமும் ஒரு பேரல் எரிபொருள் தயாரிக்கப்பட்டு, டொயோட்டா போன்ற நிறுவனங்களின் வாகனங்களில் சோதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொழில்நுட்பம் பெரிய அளவில் வெற்றிபெற்றால், பெட்ரோல், டீசல் விலை ஒரு லிட்டர் 10 ரூபாய்க்கு விற்கும் நிலை வரலாம் என வல்லுனர்கள் கணித்துள்ளனர்..
Edited by Siva
விஜய் அமைச்சரவை நாளை விரிவாக்கம்!.. விசிக, ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறுமா?..
சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து!.. விரைவில் விடுதலை?!.. தமிழக அரசு அதிரடி!..
மத்திய அரசை விரைவில் கவிழ்ப்போம்.. மம்தா பானர்ஜியின் அதிரடி சபதம்!
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்கு பிறகு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எதிராக கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா, "பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு விரைவில் அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்படும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.
காற்றிலிருந்து பெட்ரோல், டீசல் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம்.. சக்சஸ் ஆனால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.10?
திரைப்படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்பத்தை ஜப்பான் கண்டறிந்துள்ளது. காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து, நேரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருளை தயாரிக்கும் முறையை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான 'ஈனியோஸ்' உருவாக்கியுள்ளது.