போட்டோக்களை திருடிய ஃபேஸ்புக்.. ரூ.8359 கோடி அபராதம் விதித்த இத்தாலி அரசு...
உலகமெங்கும் பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ் அப், மெசஞ்சர் போன்ற ஆப்களை மெட்டா நிறுவனம் நடத்துகிறது. மார்க் சுகர்பர்க் இந்த நிறுவனத்தின் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார்.
Facebook, Instagram போன்ற ஆப்களில் பயனர்கள் அப்லோட் செய்யும் புகைப்படங்களை மெட்டா நிறுவனம் வேறு சில விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துவதாக புகார் பல வருடங்களாகவே இருக்கிறது. ஏற்கனவே சிலமுறை இந்த காரணத்திற்காக இந்த நிறுவனத்திற்கு அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது..
இந்நிலையில்தான் Facebook-க்கில் உள்ள Gallery Suggestions அம்சம் மூலம் இத்தாலியில் 2 கோடி ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களின் போன் கேலரியில் உள்ள படங்கள், வீடியோக்களை அனுமதி இன்றி Meta நிறுவனம் அணுகியதாக அந்த நாட்டு தரவு பாதுகாப்பு ஆணையம் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது.
இதையடுத்து மெட்டா நிறுவனத்திற்கு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு $887 டாலர் மில்லியன் (இந்திய மதிப்பில் ரூ.8359 கோடி) அபராதம் விதித்து இத்தாலி அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள மெட்டா நிறுவனம் இந்த தொகை மிகவும் அதிகம்.. இது தொடர்பாக இத்தாலி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம் என தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில்தான் Facebook-க்கில் உள்ள Gallery Suggestions அம்சம் மூலம் இத்தாலியில் 2 கோடி ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களின் போன் கேலரியில் உள்ள படங்கள், வீடியோக்களை அனுமதி இன்றி Meta நிறுவனம் அணுகியதாக அந்த நாட்டு தரவு பாதுகாப்பு ஆணையம் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது.
இதையடுத்து மெட்டா நிறுவனத்திற்கு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு $887 டாலர் மில்லியன் (இந்திய மதிப்பில் ரூ.8359 கோடி) அபராதம் விதித்து இத்தாலி அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள மெட்டா நிறுவனம் இந்த தொகை மிகவும் அதிகம்.. இது தொடர்பாக இத்தாலி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம் என தெரிவித்துள்ளது.