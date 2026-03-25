புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 மார்ச் 2026 (13:07 IST)

நீ ஈரான்கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்து!.. நாங்க அட்டாக் பண்ணுவோம்!.. அடங்காத இஸ்ரேல்...

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தொடங்கிய போர் 25 நாட்களுக்கும் மேல் நடந்து வருகிறது. ஒருபக்கம் அமெரிக்காவின் ராணுவ தளம் அமைந்திருக்கும் வளைகுடா நாடுகளை குறிவைத்து ஈரான் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்வது தடைபட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல்களின் வழித்தடமான ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசை மூடியிருக்கிறது. எனவே, இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது..

கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்காமல் பல நாடுகளில் உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே, இந்த போர் முடிவுக்கு வரவேண்டும் என்பது உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஈரான் அரசுடன் உயர் மட்ட அளவிலான பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக கூறியிருக்கிறார். மத்திய கிழக்கில் நிலவும் இந்த மோதலை முற்றிலுமாக முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்க தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருவதாக அவர் கூறியிருக்கிறார்..

அதேநேரம் ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த நாங்கள் தயாராக இல்லை என இஸ்ரேல் அறிவித்திருக்கிறது. ஈரானுடன் அமெரிக்கா நடத்தும் அமைதி பேச்சு வார்த்தைக்கும், தங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என இஸ்ரேல் அரசு அறிவித்திருக்கிறது. ஈரானிய அணுசக்தி மற்றும் ஏவுகணை திட்டங்களை முழுமையாக ஒழிக்கும் வரை ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி ஈரான் மீது தாக்குதல் தொடரும் என இஸ்ரேல் திட்டவட்டமாக அறிவித்திருக்கிறது..

