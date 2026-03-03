செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026
செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026 (15:48 IST)

ஈரான் அதிபர் அலுவலத்தில் தாக்குதல் நடத்திய இஸ்ரேல்.. ஓடவும் முடியாது.. ஒளியவும் முடியாது..!

மத்திய கிழக்கில் போர் மேகங்கள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இஸ்ரேல் ராணுவம் ஈரானின் இதய பகுதியான தெஹ்ரானில் அதிரடி வான்வழி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. 
 
இன்று அதிகாலை நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில், ஈரானின் அதிபர் அலுவலகம் மற்றும் அந்நாட்டின் மிக உயரிய அதிகார அமைப்பான 'தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில்'  கட்டிடம் ஆகியவை இலக்கு வைக்கப்பட்டதாக இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
ஈரானிய ஆட்சியின் "மிக முக்கியமான மற்றும் மைய தலைமையகம்" மீது இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரேல் தெரிவித்துள்ளது. காமேனியின் படுகொலையை தொடர்ந்து, ஈரானின் அதிகார மையங்களை முற்றிலும் சிதைக்கும் நோக்கில் இஸ்ரேல் இந்த துல்லியமான ஏவுகணை தாக்குதல்களை தொடுத்துள்ளது. 
 
இந்த தாக்குதல் ஈரானிய ராணுவ கட்டமைப்பிற்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. ஏற்கனவே பதற்றத்தில் இருக்கும் ஈரான், தனது தலைமை அலுவலகங்கள் மீதான இந்த நேரடி தாக்குதலுக்கு எத்தகைய பதிலடி கொடுக்கும் என்ற அச்சம் உலக நாடுகளிடையே நிலவுகிறது.
 
 இதனால் ஒரு முழு அளவிலான போர் வெடிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
 
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதலில் பலியான 165 பள்ளி மாணவிகள்.. இறுதி ஊர்வலத்தில் ஈரான் மக்கள் கொந்தளிப்பு..!

அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதலில் பலியான 165 பள்ளி மாணவிகள்.. இறுதி ஊர்வலத்தில் ஈரான் மக்கள் கொந்தளிப்பு..!

மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் நடத்தி வரும் தீவிர வான்வழி தாக்குதலில், ஈரானின் மினாப் நகரில் உள்ள பள்ளி மாணவிகள் கொடூரமாக பலியாகியுள்ளனர். இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்த 165 பள்ளி மாணவிகளின் இறுதி ஊர்வலத்தில், இலட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு கண்ணீர் மல்கப் பிரியாவிடை அளித்தனர். இந்த துயர சம்பவம் ஒட்டுமொத்த ஈரான் மக்களையும் பெரும் கொந்தளிப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இவ்ளோதான் கொடுக்க முடியும்!. முக ஸ்டாலின் கறார்!.. இனி ராகுல் காந்தி கையில்!...

இவ்ளோதான் கொடுக்க முடியும்!. முக ஸ்டாலின் கறார்!.. இனி ராகுல் காந்தி கையில்!...

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் திமுக காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் இன்னமும் சுமூக முடிவு எட்டப்படவில்லை

ராகுல் கேட்கும் தொகுதிகள்.. No சொன்ன ஸ்டாலின்!.. சிதம்பரம் வைத்த கோரிக்கை!...

ராகுல் கேட்கும் தொகுதிகள்.. No சொன்ன ஸ்டாலின்!.. சிதம்பரம் வைத்த கோரிக்கை!...

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி நீடிக்குமா?.. காங்கிரஸ் கேட்கும் தொகுதிகளை திமுக கொடுக்குமா? என்பதில் இழுபறி தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது..

தினமும் 5,55,000 பேரல்கள் உற்பத்தி செய்யும் ஆலையில் குண்டுபோட்ட ஈரான்.. அதிர்ச்சியான சாட்டிலைட் புகைப்படங்கள்..!

தினமும் 5,55,000 பேரல்கள் உற்பத்தி செய்யும் ஆலையில் குண்டுபோட்ட ஈரான்.. அதிர்ச்சியான சாட்டிலைட் புகைப்படங்கள்..!

ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டதற்கு பதிலடியாக, ஈரான் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் சவுதி அரேபியாவின் மிக முக்கியமான 'ராஸ் தனுரா' எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பலத்த சேதமடைந்துள்ளது.

விமான பணிப்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல்!.. திமுக கவுன்சிலர் கைது!...

விமான பணிப்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல்!.. திமுக கவுன்சிலர் கைது!...

கடந்த பிப்ரவரி 25ம் தேதி சென்னையிலிருந்து டெல்லி சென்ற இண்டிகோ விமான நிலையத்தில் திருவள்ளூர் நகராட்சியின் திமுக கவுன்சிலர் பிரபாகரன் மற்றும் அவர்களின் நண்பரும் வழக்கறிஞருமான தியாகு இருவரும் பயணித்துள்ளனர்.,

