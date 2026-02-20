வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026 (10:19 IST)

அமெரிக்காவுடன் போர்!.. ரஷ்யாவுடன் சேர்ந்து கடற்பயிற்சி செய்யும் ஈரான்!.. எல்லையில் பதற்றம்!..

trumph
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஈரானில் அந்நாட்டு அதிபருக்கு எதிராக மக்கள் சாலைகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினார்கள். ஏனெனில் பண வீக்கம் காரணமாக அங்கே மக்கள் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க அது போராட்டமாக வெடித்தது. அதில் ஈரான் நாட்டு ராணுவம் சுட்டதில் பல ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர்..

இதற்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடுமையான எதிர்ப்பை காட்டினார். மக்களை துன்புறுத்தினால் ஈரான் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என எச்சரித்தார். ஆனால் ஈரான் அரசு பின்வாங்கவில்லை.. தொடர்ந்து அமெரிக்க அரசுக்கு எதிராக கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறது..

ஒருபக்கம் ஈரான், அமெரிக்கா இடையே அணுசக்தி ஒப்பந்தம் பற்றிய பேச்சு வார்த்தை ஓமன் நாட்டில் நடந்து வருகிறது. தங்கள் சொல்லும் நிபந்தனைகளை ஈரான் ஏற்க வேண்டும் என அமெரிக்கா வலியுறுத்தி வருகிறது. மேலும் அப்படி ஈரான் ஒத்துழைக்காவிட்டால் அதன் மீது ராணுவத்தாக்குதல் நடத்துவோம் எனவும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தொடர்ந்து மிரட்டி வருகிறார்..

ஈரான் அணு ஆயுதங்கலை வைத்திருப்பதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது. பிடிவாதத்தை கைவிட்டு விட்டு ஒப்பந்தத்திற்கு உடன்படவில்லை எனில் மிக மிக மோசமான விளைவுகளை ஈரான் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த விவகாரத்தில் என்ன நடக்கும் என்பது குறித்த தெளிவான முடிவு இன்னும் 10 நாட்களில் தெரிந்துவிடும் என நேற்று கூறியிருந்தார்..

ஈரான் மீது அமெரிக்கா எந்த நேரத்திலும் தாக்குதல் தொடுக்கலாம் என்கிற அச்சம் நிலவும் நிலையில், ஓமன் வளைகுடாவில் ரஷ்யாவுடன் இணைந்து கடற்பயிற்சியை நடத்தி வருகிறது ஈரான். அரபிக் கடலில் போர்க்கப்பல்களில் நிறுத்தியுள்ள அமெரிக்கா அதிநவீன போர் விமானங்களை மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அனுப்பியதால் போர்பதற்றம் உருவாகியிருக்கிறது..

பிரியாணி கடைகள் மூலம் 70 ஆயிரம் கோடி வரி ஏய்ப்பு!.. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு தெரியுமா?..

பிரியாணி கடைகள் மூலம் 70 ஆயிரம் கோடி வரி ஏய்ப்பு!.. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு தெரியுமா?..கடந்த 10 வருடங்களாகவே பலருக்கும் மதியம் பிடித்த உணவாக பிரியாணி மாறியிருக்கிறது.

விஜயை நம்புவது முட்டாள்தனம்!.. காங்கிரஸை வெளுத்து வாங்கிய மணி சங்கர் அய்யர்....

விஜயை நம்புவது முட்டாள்தனம்!.. காங்கிரஸை வெளுத்து வாங்கிய மணி சங்கர் அய்யர்....தமிழக அரசியலில் விஜயின் அரசியல் வருகை அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ்!.. பிரிட்டன் அரசர் சார்லஸின் சகோதரர் கைது!..

எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ்!.. பிரிட்டன் அரசர் சார்லஸின் சகோதரர் கைது!..மீபகாலமாகவே Epstein Files என்கிற வார்த்தை சமூக வலைதளங்களில் பலரின் கண்ணிலும் அடிபடுகிறது.

2 தொகுதிகளை டிக் அடித்த தவெக தலைவர் விஜய்!.. பரபரக்கும் தேர்தல் பணிகள்!..

2 தொகுதிகளை டிக் அடித்த தவெக தலைவர் விஜய்!.. பரபரக்கும் தேர்தல் பணிகள்!..தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு புதிய சக்தியாக உருவாகி வருகிறது.

4 வருஷமா சம்மர் வரலயா?.. நயினார் கேள்விக்கு சட்டசபையில் பதில் சொன்ன முக ஸ்டாலின்!...

4 வருஷமா சம்மர் வரலயா?.. நயினார் கேள்விக்கு சட்டசபையில் பதில் சொன்ன முக ஸ்டாலின்!...தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமை என்கிற பெயரில் ஒவ்வொரு மாதமும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயை வழங்கி வருகிறது திமுக அரசு .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com