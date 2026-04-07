செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (08:50 IST)

ஒரே இரவில் ஈரானை அழிக்க முடியும், அது நாளையாக கூட இருக்கலாம்: ட்ரம்ப் விடுத்த எச்சரிக்கை!

ஒரே இரவில் ஈரானை அழிக்க முடியும், அது நாளையாக கூட இருக்கலாம்: ட்ரம்ப் விடுத்த எச்சரிக்கை!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், ஈரான் நாட்டிற்கு எதிராக இதுவரை இல்லாத அளவிலான கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். ஈரானின் உள்கட்டமைப்புகளை தகர்க்கப்போவதாக குறிப்பிட்ட அவர், ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவையும் நிர்ணயித்துள்ளார்.
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் ட்ரம்ப், "ஈரான் முழுவதையும் ஒரே இரவில் அழித்துவிட முடியும். அது நாளை இரவாக கூட இருக்கலாம்," என்று தெரிவித்தார். ஈரானின் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், பாலங்கள் மற்றும் பிற முக்கிய உள்கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்போவதாக அவர் மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். 
 
தெஹ்ரான் அரசு பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்படவில்லை என்றாலோ அல்லது ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மீண்டும் திறக்கவில்லை என்றாலோ இந்த தாக்குதல் உறுதி என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
 
ஈரான் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர முன்மொழியப்பட்ட 45 நாட்கள் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் குறித்து பேசிய ட்ரம்ப், இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் என்றாலும், இது போதுமானதாக இல்லை என்று கூறினார். 
 
ஈரான் மக்கள் தங்கள் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக திரும்ப தயாராக இருப்பதாகவும், அவர்களுக்கு ஆயுதங்கள் கிடைத்தால் இரண்டு நொடிகளில் ஈரான் அரசு வீழ்ந்துவிடும் என்றும் ட்ரம்ப் குறிப்பிட்டார்.
 
19 நிபந்தனைகளுடன் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய்க்கு அனுமதி!..தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாத 2 தவெக வேட்பாளர்கள்!. பின்னணி என்ன?...விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

நாளையும் விஜய் சென்னை பிரச்சாரம் ரத்து!. இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு!..தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் திருச்சியில் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார்

சாத்தான்குளம் வழக்கு!. மேல்முறையீடு செய்தால் தீர்ப்பு மாறுமா?.. வழக்கறிஞர்கள் சொல்வது என்ன?..கடந்த 2020ம் வருடம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் கொரானா காலத்தில் கடையை திறந்து வைத்ததாக சொல்லி அப்பகுதி போலீஸ் அதிகாரிகள் ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று இரவு முழுவதும் மிகவும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இது தனிப்பட்ட விரோதத்தால் நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு!.. 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை!. நீதிபதி அதிரடி தீர்ப்பு..தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வசித்து வந்த வியாபாரி ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் கடந்த 2020ம் வருடம் அந்த பகுதி போலீசார் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவர்கள் இருவரையும் கடுமையாக தாக்கினர். அதில் படுகாயமடைந்து அவர்கள் பரிதாபமாக இறந்து போனார்கள்.

