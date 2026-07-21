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Written By Webdunia

உக்ரைன் நாட்டின் கப்பல் மீது தாக்குதல்.. 4 இந்தியர்கள் பலி.. மத்திய அரசு கடும் கண்டனம்..

உக்ரைன் வர்த்தகக் கப்பல்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (08:48 IST)
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உக்ரைன் நாட்டின் துறைமுகத்திலிருந்து உணவு பொருட்கள் மற்றும் வணிக பொருட்களுடன் புறப்பட்டு சென்ற வர்த்தக கப்பல் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கோர தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய நான்கு இந்திய மாலுமிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். அப்பாவி பணியாளர்கள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகக் கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த வன்முறை தாக்குதலுக்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தனது கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.
 
ஏற்கனவே அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் தளங்கள் மீது ஈரான் ராணுவம் தொடர்ச்சியாக தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் நிலையில், ஹோர்முஸ் நீரிணை மற்றும் வளைகுடா பகுதி வழியாக செல்லும் வர்த்தக கப்பல்களையும் ஈரான் தடுத்து நிறுத்தி வருகிறது. 
 
இந்த பதற்றமான சூழ்நிலையில் உக்ரைன் வர்த்தக கப்பல் குறிவைக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டிருப்பது உலக நாடுகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உயிரிழந்த இந்தியர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ள இந்திய அரசு, வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தேவையான ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடல் வழி போக்குவரத்தில் நிலவும் இந்தத் தொடர் தாக்குதல்கள் உலகளாவிய வர்த்தகத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளதால், சர்வதேச சமூகம் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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