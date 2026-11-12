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  4. Indian Woman Earning Nearly Rs 1 Crore in US Explains Why She Still Feels Middle Class with Monthly Expense Breakdown
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (16:21 IST)

ரூ. 1 கோடி சம்பாதித்தாலும் ரூ.1 லட்சம் கூட சேமிக்க முடியவில்லை.. அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய பெண் ஆதங்கம்...

money
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (16:21 IST)
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அமெரிக்காவில் வசிக்கும் இந்திய பெண் ஒருவர், ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 1 கோடி சம்பாதித்தாலும் தன்னை ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே கருதுவதாக கூறியிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மகிமா ரதி என்ற அந்த பெண், தனது சகோதரர் நிதின் மல்ஹோத்ரா வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோவில் தனது மாதாந்திர வரவு செலவு கணக்குகளை பகிர்ந்துள்ளார். மாதம் சுமார் ரூ. 7.5 லட்சம் சம்பாதிக்கும் அவர், வரிக்கு மட்டுமே ரூ. 1.4 லட்சம், வீட்டுக் கடனுக்கு (ரூ. 2.34 லட்சம் செலவிடுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
மேலும் உணவுக்காக 1,000 டாலர்கள், மருத்துவக் காப்பீடு, கார் மற்றும் இதர பில்களுக்காக தலா 500 டாலர்கள் என செலவுகள் போக, இறுதியில் சுமார் ரூ. 94,000 மட்டுமே கையில் மிஞ்சுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு ரூ. 15 லட்சம் சம்பாதித்தபோது இதனை விட அதிகமாக சேமிக்க முடிந்ததாகவும் அவர் ஒப்பிட்டுள்ளார். இதற்கு பதிலளித்துள்ள நெட்டிசன்கள், அமெரிக்காவின் வாழ்க்கை தரம், சுத்தமான சூழல் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை ஒப்பிடும்போது இது இயல்பானதுதான் எனத் தங்களது கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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