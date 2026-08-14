அமெரிக்க விசா கிடைக்காத இந்தியர்.. 13,000 டாலர் செலவு செய்து விசா பெற்ற ஆச்சரிய தகவல்..
அமெரிக்காவில் H-1B விசா லாட்டரியில் மூன்று முறை வாய்ப்பை இழந்த சோஹன் சேத்தி என்ற இந்திய தரவு பகுப்பாய்வு நிபுணர், மாற்று வழியின் மூலம் தனது அமெரிக்கக் கனவை நனவாக்கியுள்ளார்.
மும்பை பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி பொறியியல் பட்டம்பெற்ற இவர், பின்னர் சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை பட்டம் முடித்தார். அமெரிக்காவில் உள்ள சுகாதார நிறுவனம் ஒன்றில் மேலாளராக பணிபுரியும் இவருக்கு, முறையான விசா லாட்டரி கிடைக்கவில்லை.
இதனை தொடர்ந்து, தனது திறமை மற்றும் சாதனைகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் O-1 விசாவுக்காக அவர் முயன்றார். ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள், தொழில்முறை விருதுகள், நடுவராக பணியாற்றியது மற்றும் பல ஆவணங்களைத் திரட்டி சுமார் 700 பக்கங்களுக்கு மேல் சட்டப்பூர்வ சான்றுகளை தயாரித்தார்.
வழக்கறிஞர் கட்டணமாக 13,000 டாலர் வரை செலவிட்ட இவர், தனது கடும் முயற்சியால் இறுதியாக ஓ-1 விசாவை பெற்று அமெரிக்காவில் தங்கித் தனது பணியை தொடர்கிறார்.
Edited by Siva