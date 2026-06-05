  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. Indian-Origin Woman Wins 6.6 Million Pounds in Landmark 23-Year UK Divorce Battle
Written By

85 கோடி ரூபாய் ஜீவனாம்சம்.. 23 ஆண்டு சட்டப்போராட்டம் செய்த பெண்ணுக்கு கிடைத்த நீதி..!

விவாகரத்து
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (08:59 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (08:49 IST)
google-news
பிரிட்டன் வரலாற்றிலேயே மிக நீண்ட மற்றும் பரபரப்பான விவாகரத்து வழக்குகளில் ஒன்றான வர்ஷா கோஹிலின் சட்டப் போராட்டம், 23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருக்கு சாதகமாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. 
 
இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த வர்ஷா கோஹில், 2002-ஆம் ஆண்டு தனது கணவர் பத்ரேஷ் கோஹிலிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்றபோது, 2,70,000 பவுண்டுகள் மற்றும் ஒரு காரை மட்டுமே ஜீவனாம்சமாக பெற்றார். ஆனால், தனது கணவர் உண்மையான சொத்து விவரங்களை மறைக்கிறார் என்ற சந்தேகம் அவருக்கு இருந்தது.
 
பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, பத்ரேஷ் கோஹில் நைஜீரிய முன்னாள் ஆளுநர் ஒருவருடன் இணைந்து சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டது அம்பலமானது. இது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட குற்றவியல் விசாரணையில், அவர் மில்லியன் கணக்கிலான சொத்துக்களை மறைத்து வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, 2011-இல் அவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
 
இதனை தொடர்ந்து, வர்ஷா கோஹில் தனது பழைய விவாகரத்து ஜீவனாம்ச வழக்கை மீண்டும் தொடங்கினார். கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு, இங்கிலாந்து உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க அனுமதி அளித்தது. சொத்துக்கள் அனைத்தும் குற்ற செயல்களின் மூலம் வந்தவை என்று அரசு தரப்பு வாதிட்ட போதிலும், திருமண வாழ்க்கையின் போது நேர்மையான முறையில் ஈட்டப்பட்ட சொத்துக்களும் அதில் இருப்பதாக வர்ஷா வாதிட்டார்.
 
தற்போது இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வில்லியம்ஸ், பத்ரேஷ் கோஹில் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் என்று சாடி, அவரது சொத்துக்களில் சட்டப்பூர்வமாக ஈட்டப்பட்டசுமார் 85 கோடி ரூபாய் வர்ஷா கோஹிலுக்கு ஜீவனாம்சமாக வழங்கி தீர்ப்பளித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

85 கோடி ரூபாய் ஜீவனாம்சம்.. 23 ஆண்டு சட்டப்போராட்டம் செய்த பெண்ணுக்கு கிடைத்த நீதி..!

85 கோடி ரூபாய் ஜீவனாம்சம்.. 23 ஆண்டு சட்டப்போராட்டம் செய்த பெண்ணுக்கு கிடைத்த நீதி..!பிரிட்டன் வரலாற்றிலேயே மிக நீண்ட மற்றும் பரபரப்பான விவாகரத்து வழக்குகளில் ஒன்றான வர்ஷா கோஹிலின் சட்டப் போராட்டம், 23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருக்கு சாதகமாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

மம்தா பானர்ஜி தான் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்.. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என்றாலே மம்தா தான்... எம்பி மஹுவா ஆவேசம்

மம்தா பானர்ஜி தான் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்.. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என்றாலே மம்தா தான்... எம்பி மஹுவா ஆவேசம்திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான உள்கட்சி குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், அக்கட்சியின் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களை "முற்றிலும் பயனற்றவர்கள்" என்று கடுமையாக சாடியுள்ளார். மம்தா பானர்ஜியின் செல்வாக்கை மட்டுமே நம்பி அரசியலில் பிழைப்பு நடத்திய இவர்கள், தங்களை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என்று அழைத்துக்கொள்ள தகுதியற்றவர்கள் என்று அவர் தொலைக்காட்சி நேர்காணல் ஒன்றில் கூறியுள்ளார்.

டிகே சிவகுமார் பதவியேற்ற இரண்டே நாளில் குழப்பம்.. ராஜினாமா செய்ய போவதாக அமைச்சர் மிரட்டல்?

டிகே சிவகுமார் பதவியேற்ற இரண்டே நாளில் குழப்பம்.. ராஜினாமா செய்ய போவதாக அமைச்சர் மிரட்டல்?கர்நாடகாவில் துணை முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் தலைமையில் புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்ற சில நாட்களிலேயே, உட்கட்சிப் பூசல் மற்றும் அதிருப்தி வெடித்துள்ளது. மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரும், எட்டு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ராமலிங்க ரெட்டி, தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன துறையில் அதிருப்தி அடைந்து, பதவியை ராஜினாமா செய்ய ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியா கூட்டணியில் இனிமே நாங்க இல்ல!.. திமுக அதிரடி அறிவிப்பு..

இந்தியா கூட்டணியில் இனிமே நாங்க இல்ல!.. திமுக அதிரடி அறிவிப்பு..மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்தியா கூட்டணி.

நாளை புதிய கட்சியை அறிவிக்கும் அண்ணாமலை!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு...

நாளை புதிய கட்சியை அறிவிக்கும் அண்ணாமலை!.. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு...தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்தவர் அண்ணாமலை. இவர் ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி. தமிழகத்தில் பாஜகவை அதிகம் கொண்டு போய் சேர்த்தது இவர்தான்.