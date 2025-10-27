திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (08:11 IST)

பிரிட்டனில் 20 வயது இந்திய இளம்பெண் பாலியல் பலாத்காரம்.. மன உளைச்சலால் தெருவில் அமர்ந்த கொடுமை..!

பிரிட்டனில் 20 வயது இந்திய இளம்பெண் பாலியல் பலாத்காரம்.. மன உளைச்சலால் தெருவில் அமர்ந்த கொடுமை..!
பிரிட்டனின் வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் பகுதியில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த 20 வயதுடைய இளம் பெண் ஒருவர் இனரீதியான காரணங்களுடன் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியுள்ளார். வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் காவல்துறை அளித்த தகவலின்படி, இந்த தாக்குதல் அப்பெண்ணின் இன அடையாளத்தின் காரணமாகவே நடத்தப்பட்டுள்ளது.
 
பாலியல் ரீதியாக தாக்கப்பட்ட பெண் மன உளைச்சலுடன் தெருவில் அமர்ந்திருந்ததாக தகவல் கிடைத்ததை தொடர்ந்து, வால்சால்லின் பார்க் ஹால் பகுதிக்குக்காவல்துறையினர் சென்றபோது இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
 
விசாரணையை மேற்பார்வையிடும் மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ரோனன் டைரர், இது "மிகவும் கொடூரமான தாக்குதல்" என்றும், குற்றவாளியை கைது செய்ய அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
 
குற்றவாளியைத் தேடும் முயற்சியில், காவல்துறை சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் சந்தேக நபரின் படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளது. சம்பவத்தின்போது அப்பகுதியில் சந்தேகப்படும்படியாகச் செயல்பட்டவர்களை கண்டவர்கள், அல்லது சிசிடிவி காட்சிகள் வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் தகவலை வழங்குமாறு பொதுமக்களை காவல்துறை வலியுறுத்தியுள்ளது. குற்றவாளியை விரைவில் காவலில் எடுக்க ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
 
Edited by Siva

விவசாயிகளின் வேதனை உங்க சாதனையா? அவங்க சாபம் சும்மா விடாது! - திமுகவை விமர்சித்த அன்புமணி!

விவசாயிகளின் வேதனை உங்க சாதனையா? அவங்க சாபம் சும்மா விடாது! - திமுகவை விமர்சித்த அன்புமணி!தமிழகத்தில் விவசாயிகளிடம் அதிக நெல் கொள்முதல் செய்து சாதனை செய்திருப்பதாக தமிழக அரசு தெரிவித்தது குறித்து அன்புமணி கடும் விமர்சனங்களை வைத்துள்ளார்.

இன்று மாலை, இரவில் காத்திருக்குது கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

இன்று மாலை, இரவில் காத்திருக்குது கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுவடைந்துள்ள நிலையில் இன்று 12 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

குஜராத் கடல் எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம்! இந்தியா எச்சரிக்கையை மீறி அட்டகாசம்!

குஜராத் கடல் எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம்! இந்தியா எச்சரிக்கையை மீறி அட்டகாசம்!இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்திய எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய நிகழ்ச்சி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வரும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!

மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வரும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களில் கிடுகிடு உயர்வை சந்தித்த நிலையில் தற்போது சரிந்து விழுந்து ஒரே விலையில் தொடர்ந்து வருகிறது.

இன்றே புயலாக வலுவடையும் மோன்தா! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

இன்றே புயலாக வலுவடையும் மோன்தா! வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நாளை புயலாக வலுவடையும் என கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்றே புயலாக வலுவடைவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com