புதன், 22 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (09:55 IST)

விமானத்தில் 11 பீர் குடித்துவிட்டு இருக்கையில் சிறுநீர் கழித்த இளைஞர்.. ரூ.4 கோடி சம்பாதிக்கும் ஐடி ஊழியரின் அநாகரீக செயல்..!

விமானத்தில் 11 பீர் குடித்துவிட்டு இருக்கையில் சிறுநீர் கழித்த இளைஞர்.. ரூ.4 கோடி சம்பாதிக்கும் ஐடி ஊழியரின் அநாகரீக செயல்..!
அமெரிக்காவில் ஆண்டுக்கு ரூ. 4 கோடிக்கும் மேல் சம்பாதிக்கும் ஒரு ஐஐடி பட்டதாரி இளைஞர், 16 மணி நேர விமானப் பயணத்தில் 11 பீர் பாட்டில்கள் குடித்துவிட்டு அநாகரிகமாக நடந்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அவருடன் பயணித்த கெளரவ் கேதர்பால் என்பவர் 'X' தளத்தில் இச்சம்பவத்தை பகிர்ந்துள்ளார். விமான பணிப்பெண் மூன்று பாட்டில்களுக்கு மேல் கொடுக்க மறுக்கவே, அந்த இளைஞர் நண்பர்கள் மூலம் கூடுதல் பீர் வாங்கி அளவுக்கு அதிகமாக அருந்தியுள்ளார்.
 
மதுபோதையில் அவரால் இருக்கையிலிருந்து எழ முடியாமல் இருக்கையிலேயே சிறுநீர் கழித்து விட்டார். துர்நாற்றம் காரணமாக அருகில் இருந்தவர்கள் வேறு இருக்கைக்கு மாற வேண்டியிருந்தது.
 
இந்த இடுகை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகவே, நெட்டிசன்கள் கெளரவை கேள்வி கேட்க தொடங்கினர். ஏனெனில், கெளரவும் தனது பங்கு பீரை அந்த இளைஞருக்கு கொடுத்திருந்தார். "மது அருந்த உதவியவர்கள் முதலில் தங்கள் செயலை திருத்தி கொள்ள வேண்டும்" என்றும், "விமானப் பணிப்பெண் எச்சரித்தும் நீங்கள் விதிமுறையை மீறிவிட்டீர்கள்" என்றும் பலர் கண்டனம் தெரிவித்தனர். 
 
இந்த சம்பவம் உண்மையா இல்லையா என்ற விவாதமும் சமூக வலைத்தளங்களில் எழுந்துள்ளது. விமான பயணத்தில் இதுபோல நடப்பது புதிதல்ல, கடந்த 2023-ல் ஒரு பயணி சக பெண் மீது சிறுநீர் கழித்த சம்பவமும் இதற்கு உதாரணம்.
 
Edited by Siva

உடுக்கை அடித்தால் தானாக திறக்கும் கோவில் நடை! ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அதிசயத்தை காண குவிந்த மக்கள்!

உடுக்கை அடித்தால் தானாக திறக்கும் கோவில் நடை! ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அதிசயத்தை காண குவிந்த மக்கள்!கர்நாடகாவில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் திருவிழா அன்று உடுக்கை அடிக்கும்போது நடை தானாக திறப்பதை காண ஏராளமான பக்தர்கல் குவிந்தனர்.

H1B VISA தளர்வு: ஒருவழியாக மனமிறங்கிய அமெரிக்கா! - யார் யாருக்கு தெரியுமா?

H1B VISA தளர்வு: ஒருவழியாக மனமிறங்கிய அமெரிக்கா! - யார் யாருக்கு தெரியுமா?சமீபத்தில் அமெரிக்கா செல்லும் வெளிநாட்டினருக்கான H1B VISA பெறுவதற்கான கட்டணத்தை அதிகரித்த அமெரிக்கா தற்போது அதில் தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது.

கனடாவை தொடர்ந்து நேதன்யாகுவை கைது செய்ய காத்திருக்கும் நாடுகள்! - சிக்கலில் இஸ்ரேல் பிரதமர்!

கனடாவை தொடர்ந்து நேதன்யாகுவை கைது செய்ய காத்திருக்கும் நாடுகள்! - சிக்கலில் இஸ்ரேல் பிரதமர்!இஸ்ரேல் - காசா போரில் அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இஸ்ரேல் பிரதமர் கால் வைத்தால் கைது செய்யப்படுவார் என பல நாடுகளும் அறிவித்துள்ளன.

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தியா' கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீட்டில் சுமுகமான உடன்பாடு எட்டப்படாமல் கடுமையான முரண்பாடு நிலவுகிறது. இதன் விளைவாக, கூட்டணிக்குள் உள்ள கட்சிகளே 10க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளன.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்.. சிபிஐ-க்கு உதவ பெண் ஐ.ஜி உள்பட 2 அதிகாரிகள் நியமனம்.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்.. சிபிஐ-க்கு உதவ பெண் ஐ.ஜி உள்பட 2 அதிகாரிகள் நியமனம்.கரூரில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ள நிலையில், சிபிஐ தனது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com